Sadece Erdoğan değil, AK Parti'nin iki önemli ismi de Asiltürk'ü ziyaret etmiş
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü yalnızca Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değil, AK Parti'nin iki önemli isminin de ziyarette bulunduğunu yazdı
|28 Ocak 2021 09:18
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunarak, ikilinin ittifak konusunu ve siyasi meseleleri konuştuklarını yazdı. Selvi, konuyla ilgili olarak
"Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi, fay hatlarını harekete geçirdi. Erdoğan ile Asiltürk'ün görüşmede sadece ittifak konusunu değil, hizmet ve siyaset meselesini de konuştukları söyleniyor"ifadelerini kullandı.
Selvi ayrıca, Erdoğan'ın yanında AK Parti'nin 'iki önemli isminin' daha Asiltürk'ü ziyaret ettiğini söyledi.
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