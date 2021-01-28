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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 28 Ocak 2021 09:38
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,40907,4100
Avro8,97908,9800
Sterlin10,090010,1400
ANKARA
ABD Doları7,38007,4400
Avro8,94009,0100
Sterlin10,040010,2400
Anadolu Ajansı
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