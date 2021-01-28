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Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı

Bursa'da devriye gezen bekçi ve polis ekipleri, yoğun kar yağışı altında ve eksi 1 derece soğuğa rağmen sokakta yatan evsiz kadını, donmaktan kurtardı. Ekipler tarafından karakola götürülen kadına çay ve simit ikram eden ekipler, battaniye ile ısınmasını sağladı.
 28 Ocak 2021 09:41
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Devriye gezen bekçiler ve polis ekipleri, yoğun kar yağışı ve eksi 1 dereceye düşen hava sıcaklığına rağmen sokakta yatan ve evsiz olduğu öğrenilen Ayşegül Yılmazkaya'yı (31) fark etti. Yardımsever ekipler, Yılmazkaya'nın yanına giderek karakola gitmeyi ve ısınmasını teklif etti. Bir süre ekiplerin bu hareketini geri çeviren Yılmazkaya, daha sonra ikna olarak ekip aracına bindirildi. Çarşı karakoluna götüren Yılmazkaya'ya burada çay ve simit ikram edildi. Ayrıca bir battaniye de verilerek ısınması sağlandı.

Kendisine çay ikram eden polis memurunun resmini çizip, teşekkür etti

Evsiz ve yalnız olduğu öğrenilen Yılmazkaya'nın resim çizmeyi çok sevdiğini öğrenen ekipler, kendisine bir kalem ve kağıt verdi. Genç kız, kendisine çay ikram eden kadın polis memurunun resmini çizerek, teşekkür etti. Polis ve bekçi ekiplerinin bu hareketi büyük takdir toplarken, Ayşegül Yılmazkaya'nın kadın sığınma evine götürüleceği belirtildi.
DHA
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