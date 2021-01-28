Ruhsatsız hastanede ameliyat davalık oldu

İstanbul'da 43 yaşındaki N.T. göğüs estetiği yaptırmak için geçtiğimiz yıllarda ünlü estetik cerrahı Ö.A'nın muayenehanesine gitti. İddiaya göre doktor söz konusu operasyonu Şişli'deki özel bir hastanede gerçekleştirdi. 5 saatlik ameliyatın ardından taburcu edilen kadına operasyonun gayet başarılı geçtiği ve bacağına ek bir parça konulduğu söylendi.

ÖZEL İÇ ÇAMAŞIRI VERİLDİ...

Edinilen son dakika bilgisine göre N.T.'ye giymesi için bir de özel iç çamaşırı verildi. Ameliyat sonrası düzenli olarak pansumana giden genç kadının iddiaya göre iyileşmesi gereken rahatsızlıkları tam tersine şiddetli şekilde artarak devam etti ve kapanması gereken dikişlerden iltihaplar aktı.

İKİNCİ BİR AMELİYAT GEREKTİĞİ SÖYLENDİ

Doktorla yeniden görüşen N.T.'ye 15 dakika süren küçük bir operasyon daha gerçekleştirilmesi gerektiği söylendi. İkinci kez ameliyat masasına yatan genç kadın taburcu oldu ancak doktor, o hastanede çalışmadığı için N.T.'ye rapor yazamadı. Ameliyat sonrası yeniden dayanılmaz acılar çeken N.T., başka bir hastaneye başvurdu. Göğüs ameliyatında dikişlerin yanlış atıldığı, bu nedenle protezin kayıp iltihap kapmaya devam ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine N.T. protezleri çıkarttırıp doktor Ö.A.'dan şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA AÇILDI

N.T., avukatı Koray Özdoğan aracılığıyla yaptığı araştırmada hastanenin o dönem estetik ve plastik branşının faaliyet belgelerinin bulunmadığını öğrenince büyük bir şok yaşadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan N.T., doktorun hiçbir iltisakı bulunmayan hastanede ameliyat gerçekleştirerek hayatını riske attığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Dilekçesinde, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgi talebi sonrası hastanenin faaliyet izin belgesinin bulunmadığını belirten raporu dosyaya ekleyerek doktorun 'Görevi Kötüye Kullanma', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Yaralama' suçlarını işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Ö.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Atakan Irmak