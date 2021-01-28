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Açıklanan yeni pandemi desteğinin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi tedbirleri nedeniyle bir süredir kapalı olan restoran, lokanta ve kafelere destek ödemesi yapılacağını ilan etti. Buna göre, cirosu 3 milyon lira ve altı olan işletmeler desteklenecek. Ciro kaybı ödemesi 2 bin ile 40 bin lira arasında olacak. İşte ayrıntıları belli olan ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmen çalışmalarına başladığı düzenlemenin detayları
 28 Ocak 2021 09:48
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Açıklanan yeni pandemi desteğinin ayrıntıları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank kredilerinde öteleme, vergilerde erteleme kararının ardından pandemi tedbirleri nedeniyle bir süredir kapalı bulunan restoran, lokanta ve kafelere bir destek daha açıkladı. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacaklarını bildirdi. Buna göre, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020'de önceki yıla göre cirosu 50 ve üzeri azalan işletmelere destek ödemesi yapılacak. Ciro kaybının yüzde 3'ünü devlet karşılayacak. Ciro kaybı destek ödemesi 2 bin lira ile 40 bin lira arasında değişecek.

GİB ÇALIŞMAYI BAŞLATTI

Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı. Buna göre 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmeler, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerin listesi hazırlanıyor. Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise defaten bir seferde yapılacak. Her şirket bir defaya mahsus yararlanabilecek.

KARARNAME ÇIKACAK

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra koşulları taşıyan işletmelere ödeme süreci başlayacak. Destekten yararlanma koşullarını taşıyan işletmeler Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alacak. Ciro desteği kapsamında 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Örneğin, küçük bir restoranın 2019 cirosu 80 bin lira. 2020 ciro kaybı 40 bin liraysa (kayıp yüzde 50) bunun yüzde 3'ü bin 200 liraya karşılık gelse de yapılacak ödeme 2 bin lira olacak. Bir kafenin ciro kaybı 30 bin liraysa bunun yüzde 3'ü 900 TL olmasına karşın devlet aynı şekilde 2 bin TL destek verecek.

EN FAZLA 40 BİN TL

Bir lokantanın 2019 cirosu 2 milyon lira, 2020'de rakam 800 bin lira ise ciro kaybı yüzde 50'nin üzerinde olup 1.2 milyon liraya karşılık geliyor. Bu rakamın yüzde 3'ü olan 36 bin lira kaybı devlet karşılayacak. Örneğin bir işletmenin ciro kaybı 1 milyon 400 bin liraysa bunun yüzde 3'ünün 42 bin lira olmasına karşın toplamda en üst limit olan 40 bin liralık ciro kaybı desteği yatırılacak. Bir kafenin 2019'da cirosu 600 bin lira, 2020'de de cirosu 250 bin lira olduğu varsayılırsa, kaybolan ciro 350 bin lira olup bunun yüzde 3'lük kısmı olan 10 bin 500 lira ödeme yapılacak.

300 BİN İŞLETME VAR

Türkiye'de lokanta, kafe işi yapan yaklaşık 300 bin işletme bulunuyor. Bunlardan 100 bini basit usulde olup Başkan Erdoğan'ın daha önce açıkladığı gelir kaybı, kira desteğinden yararlanıyor.

KİRA ÖDEMELERİ BAŞLADI

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destekleri 20 Ocak'ta ödenmeye başladı. Dün itibarıyla da kira desteği ödemeleri başladı. Büyükşehirdeki işletmelere 3 ay süreyle ayda 750 TL, diğer illerde ise 500 TL ödeniyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira desteklerinin ödenmeye başlandığını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın dün açıkladığı ciro desteğinden 200 bin işletmenin yararlanması bekleniyor.

HÜKÜMETE TEŞEKKÜRLER

ATO Başkanı/ Gürsel Baran: Lokanta, restoran ve kafe türü işletmelerin ciro kayıplarına göre desteklenmesi kararı nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetimize teşekkür ederiz. Yeme-içme sektörü HES kodu, aşılama ve hijyen tedbirleriyle kapılarını müşterilerine açarak ticari devamlılığını sağlamayı istiyor.

YARAMIZA MERHEM OLACAK

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl: Sektör çok ciddi bir darboğaza girmişti. Bu destekle bir nebze olsun nefes alabileceğiz. Bu kararın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bizi ayrıca mutlu etti. Onun nezdinde sektörümüze verilen önemi görüyoruz. Biz sektörümüzün mart ortasından itibaren belirli kısıtlamalarla açılacağını öngörüyoruz.

KOBİ'LERE DE DESTEK GELSİN

TURYİD Başkanı Kaya Demirer: 2.500 üyemiz var. Bunlar arasında 3 milyon TL'ye kadar cirosu olan 50 en fazla 60 firma var. Bizdekiler daha çok KOBİ ölçeğinde ve devlete en güçlü istihdam desteğini sağlayan firmalar. Esnafa nakdi destek sağlandı. KOBİ'lere verilsin istiyoruz. Bu firmalarımızın yapılandırılmış vergi borcu haziran sonuna kadar ötelensin.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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