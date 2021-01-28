1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak

ÖSYM, 2021/3 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 6 mühendis alınacak.
 28 Ocak 2021 10:05
+Aa- Yazdır
2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak

ÖSYM, 2021/3 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 6 mühendis alınacak.

KPSS-2021/3: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 28 Ocak 2021 - 03 Şubat 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS 2021/3 TERCİH KILAVUZU
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'2 bin antrenör alımı yapacağız'
28 Ocak 2021 03:55		 Engelli öğretmen alımlarına dair 10 soru 10 cevap
27 Ocak 2021 13:34
2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
27 Ocak 2021 11:08		 Belediyeler, sözlü sınavla avukat alabilir mi?
27 Ocak 2021 11:00
MEB, engelli öğretmen atama duyurusu yayımladı
26 Ocak 2021 15:51		 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
26 Ocak 2021 15:15
1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor
25 Ocak 2021 09:14		 3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
25 Ocak 2021 08:35
3 bin 603 kişilik sosyal atama 26 Ocak'ta yapılacak
24 Ocak 2021 15:12		 2020/7 KPSS kılavuzunda yer alan kadrolara kimler başvurabilecek?
23 Ocak 2021 15:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:08 - Kayseri'de inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu11:07 - MEB: Yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterlik sınavları hazırlanıyor11:06 - 75 yaş üzerindekilerin Kovid-19 aşılaması bugün başlıyor11:06 - Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar11:03 - Gölete düşen araçta kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu11:02 - Fahiş fiyat sonrası sebze ve meyve için 'masa kurulsun' önerisi!
10:55 - Bir vali CHP'li Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu10:55 - Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira10:51 - Yangında kurtarılan çocuk ile anne hayatını kaybetti10:44 - Merkez Bankası, yılsonu enflasyon tahminini açıkladı10:43 - Niğde'de otomobil inşaat halindeki köprünün duvarına çarptı: 3 ölü10:42 - Polislerin '5 liralık çabası' teşekkür aldı
10:42 - Adalet Bakanı Gül'den WhatsApp açıklaması10:38 - Felç kalan nişanlısını yanlız bırakmadı, sırtında taşıdı... Onunla evlendi10:36 - 'Şeyh' olarak tanınan kişinin mezarı yasa dışı bir şekilde taşındı: Gözaltılar var10:28 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar yağışı bekleniyor10:25 - İzmir'de eşini baltayla ağır şekilde yaraladı
10:21 - Eğlence mekanına baskın: 50 kişi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel için çalışma yürütülüyor
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak
Uzman çavuşların sorunları çözülüyor
FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar
Öğretmen, avukat ve memurlar dahil 13 kişiye FETÖ gözaltısı
Dava açıp hak aramak hem %20 pahalandı hem de artış erken oldu
Üniversitesinin final sorusunda Erdoğan'a yönelik cümleler dikkat çekti
Hemşireye mesleği bıraktıran şiddet
Savunma sanayideki köstebeğin kasaları ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gayda 1
Eski usul aşk 2
tapa 2
Koç Holding'in tamamen uzaktan çalışma kararı 6
tuvalar 1
sokağa çıkma yasağının protesto edilmesi 6
sizlere ömür 2
sebepsiz yere ağlamak 2
anlatım bozukluğu 2
müsamere ve temsil kolu 3
SON İLANLAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 6 mühendis alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Yazması Turizm 14 İşçi Alacak
Tokat Sulusaray SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ellek Belediyesi 15 İşçi Alacak
Manisa SYDV 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam