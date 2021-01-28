Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yangında kurtarılan çocuk ile anne hayatını kaybetti
Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, yaralı kurtarılan 3 yaşındaki çocuk ile annesi yaşamını yitirdi.
|28 Ocak 2021 10:51
|+Aa- Yazdır
Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, yaralı kurtarılan 3 yaşındaki çocuk ile annesi yaşamını yitirdi.
Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki evde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerince 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı.
112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan çocuk, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, evde olduğu belirtilen anne Hülya Yürür'ün (24) de cansız bedenine ulaştı.
İtfaiye ekiplerinin evde soğutma çalışmaları sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayseri'de inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
28 Ocak 2021 11:08
|Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar
28 Ocak 2021 11:06
|Gölete düşen araçta kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu
28 Ocak 2021 11:03
|Bir vali CHP'li Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu
28 Ocak 2021 10:55
|Niğde'de otomobil inşaat halindeki köprünün duvarına çarptı: 3 ölü
28 Ocak 2021 10:43
|'Şeyh' olarak tanınan kişinin mezarı yasa dışı bir şekilde taşındı: Gözaltılar var
28 Ocak 2021 10:36
|İzmir'de eşini baltayla ağır şekilde yaraladı
28 Ocak 2021 10:25
|Evlilik vaadiyle çobanın 40 bin TL'sini dolandırdı... Çoban evlilikten soğudu
28 Ocak 2021 10:09
|Ruhsatsız hastanede ameliyat davalık oldu
28 Ocak 2021 09:45
|Aile Sağlığı Merkezi'ndeki kavgaya dava; öğretim görevlisi babanın 8, doktorun 4 yıl hapsi istendi
28 Ocak 2021 09:34