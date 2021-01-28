Siyanürle anne babasını öldüren sanık hakkında karar verildi

SÜRESİZ SÖZLEŞMELİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR Kamuda günü birlik çözümlerin yaratmış olduğu sorunların başında sözleşmeli personel istihdamı geliyor. Ancak sözleşmeli personel istihdamında dahi yeknesaklık bulunmuyor. Memur Sen tarafından hazırlanan bir raporda sözleşmeli personel sayısının ulaştığı son durum ile sözleşmeli personel ve kadrolu personel arasındaki özlük hakları farklılıklarına topluca yer verildi.