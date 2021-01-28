Eğlence mekanına baskın: 50 kişi yakalandı
|28 Ocak 2021 10:21
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Diyarbakır'da Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın bodrum katında, dün gece kısıtlama saatinde eğlence yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
POLİS, KAPIYI KOÇBAŞIYLA KIRARAK İÇERİ GİRDİ
Sokakta güvenlik önlemi alan polis, binanın dışından girilen bodrum katın yaklaşık 1 metrelik kapısını çaldı. Açan olmayınca ekipler, savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi.
Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen kattaki 26'sı kadın 50 kişiye 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den toplam 157 bin 500 TL ceza kesti. Bodrum katın kapısı, zabıta ekiplerince mühürlendi. İçeriden kucağında boyu kadar oyuncak ayı ile çıkan kadın, bir süre dışarıda oturduktan sonra kucağına alıp, yürüyerek uzaklaştı.
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