Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar yağışı bekleniyor
|28 Ocak 2021 10:28
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.
Bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, sis ile pus görüleceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, sabah saatlerinden sonra ise Erzincan, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde saatte 60 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 17, Kars'ta 12, Iğdır'da 7, Ardahan'da 3, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklıkları Erzincan'da 5, Iğdır'da 3, Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars'ta 3, Ardahan'da 2 derece olacak.
Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 105, Sarıkamış'ta 51 ve Konaklı'da 29 santimetre kaydedildi.
Bölgede etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesinin yanı sıra sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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