'Şeyh' olarak tanınan kişinin mezarı yasa dışı bir şekilde taşındı: Gözaltılar var
|28 Ocak 2021 10:36
|+Aa- Yazdır
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 6 Kasım tarihinde hayatını kaybeden cemaat lideri ve şeyh olarak tanıtılan Yakup Haşimi'nin, konut arazisine defnedilen cenazesinin taşınması sırasında olaylar çıktı. Cenazenin taşınmasını istemeyen ve polise direnen tarikat üyelerinden gözaltına alınanlar oldu. Cemaat üyelerinin kente gelmesi olasılığına karşı önlem alınırken, mezarı açılan Haşimi'nin cenazesi geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı'nda yeniden toprağa verildi.
Kartepe Acısu Mahallesinde Gülzar-ı Hacegan İlim, İrfan Derneği adı altında faaliyet gösteren bir cemaatin lideri olan ve şeyh olarak tanıtılan Yusuf Haşimi 6 Kasım günü hayatını kaybetti. Yusuf Haşimi'nin cenazesi, türbe yapılacağı gerekçesiyle dergah adı verilen yapının karşısında bulunan konut alanına defnedildi. Şikayet üzerine olay adli makamlara taşındı. Savcılık tarafından cenazenin bulunduğu alandan çıkarılıp mezarlığa defnedilmesine karar verildi.
MÜRİTLER TEPKİ GÖSTERDİ
Kararın ardından polis ve cenaze hizmetleri ekipleri, akşam saatlerinde mezarın bulunduğu alana gelerek cenazeyi çıkarmak istedi. Mezarın açılıp, cenazenin taşınmasına tepki gösteren cemaat üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri mahalleye giren cadde ve sokaklarda yolu keserek görevliler dışında kimsenin geçişine izin vermedi.
KENTE GİRİŞLERDE ÖNLEM ALINDI
Cenazenin çıkarılması için çalışmalar başlarken, çevre illerden cemaat üyelerinin Kartepe'ye gelme ihtimaline karşı kent girişinde güvenlik güçleri tarafından tedbir alındı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EŞLİĞİNDE GÖMÜLDÜ
Polis ve mezarlıklar müdürlüğü ekipleri tarafından Yakup Haşimi'nin mezarı açıldı. Cenaze defnedilmek üzere Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze aracına çok sayıda polis aracı eşlik ederken, defin sırasında yanında bulunması için bazı cemaat üyeleri de mezarlığa götürüldü. Cenazenin defnedileceği mezarlıkta polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, mezarlığa çıkan yollar kesilerek görevliler haricinde kimsenin geçişine izin verilmedi.
KONVOY EŞLİĞİNDE MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ
Polis ve mezarlıklar müdürlüğü ekipleri tarafından açılan Yakup Haşimi'nin mezarı açıldı. Cenaze defnedilmek üzere Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze aracına çok sayıda polis aracı eşlik ederken, defin sırasında yanında bulunması için bazı cemaat üyeleri de mezarlığa götürüldü. Cenazenin defnedileceği mezarlıkta polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, mezarlığa çıkan yollar kesilerek görevliler haricinde kimsenin geçişine izin verilmedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kayseri'de inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
28 Ocak 2021 11:08
|Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar
28 Ocak 2021 11:06
|Gölete düşen araçta kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu
28 Ocak 2021 11:03
|Bir vali CHP'li Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu
28 Ocak 2021 10:55
|Yangında kurtarılan çocuk ile anne hayatını kaybetti
28 Ocak 2021 10:51
|Niğde'de otomobil inşaat halindeki köprünün duvarına çarptı: 3 ölü
28 Ocak 2021 10:43
|İzmir'de eşini baltayla ağır şekilde yaraladı
28 Ocak 2021 10:25
|Evlilik vaadiyle çobanın 40 bin TL'sini dolandırdı... Çoban evlilikten soğudu
28 Ocak 2021 10:09
|Ruhsatsız hastanede ameliyat davalık oldu
28 Ocak 2021 09:45
|Aile Sağlığı Merkezi'ndeki kavgaya dava; öğretim görevlisi babanın 8, doktorun 4 yıl hapsi istendi
28 Ocak 2021 09:34