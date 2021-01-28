1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanı Gül'den WhatsApp açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesine ilişkin açıklama yaptı. Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesine ilişkin ''Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır'' dedi.
 28 Ocak 2021 10:42
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'militan' tartışması hakkında "Valiye, kaymakama, hakime, savcıya 'militan' diyen, mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı hala giderebilmiş değiliz. Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına 'militan' diyen birisi militan görmek istiyorsa o döneme baksın, bu yaşadığımız dönemdeki militanlara baksın. Mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın" diye konuştu.

Bakan Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi ile ilgili de ''Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır" ifadelerini kullandı.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına zorunlu tuttuğu veri paylaşımı güncellemesi sonrası milyonlarca kişiyi kaybetti. Ocak ayının ilk üç haftasında Signal 7.5 milyon, Telegram ise 25 milyon yeni kullanıcı kazandı.

WHATSAPP'IN ZORUNLU GÜNCELLEMESİ

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp kullanıcılara dair verilerine ilişkin bir güncelleme yaptı. Şirket ilk olarak 8 Şubat itibariyle yeni güncellemeye onay vermeyenlerin WhatsApp'ı kullanamayacağını belirtti. Başta Hindistan olmak üzere bu karar milyonlarca kullanıcının tepkisini çekti.

Şirket yeni gelişmeleri kullanıcılara daha iyi anlatabilmek amacıyla onay tarihini 15 Mayıs'a erteledi.

WhatsApp işletme hesaplarıyla iletişime geçen kullanıcıların verilerin işleneceğini duyurmuştu. Şirket kişisel konuşmaların görülmeyeceğini ancak işletmelere kullanıcılarını daha iyi tanıma şansı verileceğini aktarmıştı.

Şirket gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklamalarda kişisel iletişimde uçtan uca şifrelemenin devam edeceğini belirtse de kullanıcı kaybetmeye devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sadece Erdoğan değil, AK Parti'nin iki önemli ismi de Asiltürk'ü ziyaret etmiş
28 Ocak 2021 09:18		 İlk görüşmede pozisyonlar korundu
28 Ocak 2021 07:51
Reform paketleriyle rota AB'ye dönecek
28 Ocak 2021 07:47		 Aden Körfezi tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı
28 Ocak 2021 04:07
Üniversitesinin final sorusunda Erdoğan'a yönelik cümleler dikkat çekti
28 Ocak 2021 03:59		 Sahil Güvenlik Komutanlığı Ödül Yönetmeliği
28 Ocak 2021 03:17
28 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
28 Ocak 2021 00:03		 Türkiye'den KKTC'ye ikinci kez aşı gönderildi
27 Ocak 2021 23:43
Prof. Dr. Caşın: Yunanistan silahlanmaktan vazgeçmiyor
27 Ocak 2021 22:29		 Fed faiz kararını açıkladı
27 Ocak 2021 22:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:17 - Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz ve enflasyon açıklaması11:14 - Bilim Kurulu Üyesinden 'İkinci doz' açıklaması11:08 - Kayseri'de inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu11:07 - MEB: Yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterlik sınavları hazırlanıyor11:06 - 75 yaş üzerindekilerin Kovid-19 aşılaması bugün başlıyor11:06 - Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar
11:03 - Gölete düşen araçta kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu11:02 - Fahiş fiyat sonrası sebze ve meyve için 'masa kurulsun' önerisi!10:55 - Bir vali CHP'li Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu10:55 - Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira10:51 - Yangında kurtarılan çocuk ile anne hayatını kaybetti10:43 - Niğde'de otomobil inşaat halindeki köprünün duvarına çarptı: 3 ölü
10:42 - Polislerin '5 liralık çabası' teşekkür aldı10:42 - Adalet Bakanı Gül'den WhatsApp açıklaması10:38 - Felç kalan nişanlısını yanlız bırakmadı, sırtında taşıdı... Onunla evlendi10:36 - 'Şeyh' olarak tanınan kişinin mezarı yasa dışı bir şekilde taşındı: Gözaltılar var10:28 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar yağışı bekleniyor
10:25 - İzmir'de eşini baltayla ağır şekilde yaraladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel için çalışma yürütülüyor
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak
Uzman çavuşların sorunları çözülüyor
FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar
Öğretmen, avukat ve memurlar dahil 13 kişiye FETÖ gözaltısı
Dava açıp hak aramak hem %20 pahalandı hem de artış erken oldu
Üniversitesinin final sorusunda Erdoğan'a yönelik cümleler dikkat çekti
Hemşireye mesleği bıraktıran şiddet
Savunma sanayideki köstebeğin kasaları ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Endiya 1
1837837 2
her yerde sözlük konusu görmek 1
Eski usul aşk 2
arjantin 3
sakırga 2
sömestrin salgına etkisi 1
Fikren çökmek 1
debi 1
lamı cimi yok kardeşim 2
SON İLANLAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 6 mühendis alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Yazması Turizm 14 İşçi Alacak
Tokat Sulusaray SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ellek Belediyesi 15 İşçi Alacak
Manisa SYDV 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam