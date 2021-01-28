1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira

Türk-İş'in araştırmasına göre, ocak ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu.
 28 Ocak 2021 10:55
+Aa- Yazdır
Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira

Türk-İş'in araştırmasına göre, ocak ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu.

Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2021 yılı Ocak ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 652 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 8 bin 638 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 222 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış gösterdi.

Yılın ilk ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 2,39'u bulurken, gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 19,48 oldu.

- Ayçiçeğinin litrelik fiyatı 17 lira oldu

Süt, yoğurt, peynir grubunda yüksek oranda gerçekleşen fiyat artışları mutfak harcamasına bu ay gelen ek maliyetin temel nedeni oldu.

Kıyma, kuşbaşı ve sakatat ürünlerinin fiyatı değişmedi ancak tavuk fiyatı arttı. Balık fiyatları, geçtiğimiz aya göre biraz artış gösterdi. Hamsiye gelen avlanma yasağı sonrası istavrit fiyatı artarken, hamsinin tezgahlarda yerini almasıyla fiyatı geriledi, diğer balık çeşitlerinin fiyatı genelde değişmedi.

Geçen ay yumurtada görülen fiyat artışı bu ay geriledi ve tanesi 94 kuruş olarak hesaplandı.

Sebze-meyve fiyatları ocak ayında ortalamada geriledi. Bu gerilemede hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisi oldu. Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 7,19 liradan 6,62 liraya geriledi. Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 6,68 lira olurken, ortalama meyve fiyatı 6,50 lira olarak hesaplandı.

Ekmek fiyatı değişmedi. Bakliyat ürünlerinin fiyatları bu ay değişmezken, makarna, un ve irmik fiyatı arttı.

Tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı artış gösterdi. Ayçiçeğinin 1 litrelik fiyatı 17,90 lira oldu. Çay ve ıhlamurun yanı sıra bal, reçel, şeker ve tuz ile salça da ocak ayında fiyatı değişmeyen gıda ürünleri oldu.

Pekmezin fiyatı ise arttı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB'e unvan değişikliği sınav takvimini yayınla çağrısı
27 Ocak 2021 11:46		 Yüz yüze eğitim tam kapasiteyle başlatılsın ve öğretmenler öncelikli aşılansın önerisi
27 Ocak 2021 11:11
'Mühim olan fiyat değil; ayçiçek yağına ulaşabiliyor olmak!'
27 Ocak 2021 10:56		 TOBB, TESK, MÜSİAD VE TÜSİAD'dan 'Türkiye'nin önceliği fiyat istikrarı' açıklaması
26 Ocak 2021 13:13
Türk-İş, iş kollarına göre Kovid-19 vaka sayılarının açıklanmasını istiyor
23 Ocak 2021 11:19		 Döner skandalına suç duyurusu
22 Ocak 2021 11:25
'Beklentimiz ikinci yarıyılda yüz yüze eğitime geçilmesidir'
21 Ocak 2021 23:13		 Lokantacılar Federasyonundan 'Güvenli Lokanta' önerisi
21 Ocak 2021 20:10
'Çevre hukuku ana bilim dalı' kurulması için YÖK'e başvuruldu
21 Ocak 2021 16:54		 Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler yürüyüş yaptı
19 Ocak 2021 10:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:17 - Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz ve enflasyon açıklaması11:14 - Bilim Kurulu Üyesinden 'İkinci doz' açıklaması11:08 - Kayseri'de inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu11:07 - MEB: Yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterlik sınavları hazırlanıyor11:06 - 75 yaş üzerindekilerin Kovid-19 aşılaması bugün başlıyor11:06 - Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar
11:03 - Gölete düşen araçta kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu11:02 - Fahiş fiyat sonrası sebze ve meyve için 'masa kurulsun' önerisi!10:55 - Bir vali CHP'li Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu10:55 - Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira10:51 - Yangında kurtarılan çocuk ile anne hayatını kaybetti10:43 - Niğde'de otomobil inşaat halindeki köprünün duvarına çarptı: 3 ölü
10:42 - Polislerin '5 liralık çabası' teşekkür aldı10:42 - Adalet Bakanı Gül'den WhatsApp açıklaması10:38 - Felç kalan nişanlısını yanlız bırakmadı, sırtında taşıdı... Onunla evlendi10:36 - 'Şeyh' olarak tanınan kişinin mezarı yasa dışı bir şekilde taşındı: Gözaltılar var10:28 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar yağışı bekleniyor
10:25 - İzmir'de eşini baltayla ağır şekilde yaraladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel için çalışma yürütülüyor
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak
Uzman çavuşların sorunları çözülüyor
FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar
Öğretmen, avukat ve memurlar dahil 13 kişiye FETÖ gözaltısı
Dava açıp hak aramak hem %20 pahalandı hem de artış erken oldu
Üniversitesinin final sorusunda Erdoğan'a yönelik cümleler dikkat çekti
Hemşireye mesleği bıraktıran şiddet
Savunma sanayideki köstebeğin kasaları ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24.01.2021 y.malatyaspor vs galatasaray maçı 1
selaminko 1
imha edilen 100 kg et 3
cam keskisi 2
tartılara küsmek 2
gayda 1
oğuz boyları 1
İnsan beyninin internete bağlanması 2
Mühim olan fiyat değil,ulaşabiliyor olmak 6
anlatım bozukluğu 2
SON İLANLAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 6 mühendis alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Yazması Turizm 14 İşçi Alacak
Tokat Sulusaray SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ellek Belediyesi 15 İşçi Alacak
Manisa SYDV 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam