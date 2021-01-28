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Fahiş fiyat sonrası sebze ve meyve için 'masa kurulsun' önerisi!

Fırsatçı ve komisyoncuların müdahalesi ile fahiş fiyat artışının ortaya çıktığı ürünlerden bazıları ise sebze ve meyvede ortaya çıktı. Kimi ürünlerde olağanüstü fiyat artışlarının yaşandığı tespit edilirken dikkat çeken çağrı ise Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'dan geldi. Tavşan, sebze ve meyvede tedarik sürecinin tamamen izlenmesi için masa ya da büro kurulması yönünde öneride bulundu.
 28 Ocak 2021 11:02
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Fahiş fiyat sonrası sebze ve meyve için 'masa kurulsun' önerisi!

Ticaret Bakanlığı yetkilileri fahiş fiyat artışlarına yönelik gelen şikayetler üzerine harekete geçti. 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimlerde yüzlerce firmaya 15 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi.

Yapılan denetimlerde ise en fazla fiyat artışlarının yaşandığı ürünler sebze meyve ile ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünleri olarak açıklandı.

MASA YA DA BÜRO KURULSUN ÖNERİSİ

Sebze ve meyve fiyatlarına yönelik bilgi kirliliği olduğunu belirten Tavşan, sebze ve meyvede artık sürecin şeffaf bir zemine kavuşturulması gerektiğine vurgu yaparak, üç kişiden oluşan bir masa ya da büronun kurulması yönünde öneride bulundu.

SORUNLARA İLİŞKİN NET TANI KONULSUN

Yaş Sebze Meyve Takip ve Analiz Bürosu ya da Masası şeklinde bakanlık bünyesinde kurulacak birimin görevinin ise yalnızca sebze ve meyvedeki tedarik zincirini takip etmek olması gerektiğine vurgu yapan Tavşan, bu birimin sektördeki sorunlara ilişkin net tanı koyması gerektiğini aksi takdirde ezbere konuşulduğunu belirtti.

Bu önerisini ilgili bakanlıklara da ilettiğini kaydeden Tavşan, sektöre ilişkin tespitlerin yapılması halinde sorunların çözüme kavuşabileceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri fahiş fiyat denetimlerini sıklaştırdı.

CIMBIZLA ÇEKİLİYOR

Domatesin kilo fiyatına ilişkin 10-12 lira fiyatların yazılıp çizildiğini ancak şu an markette domatesin kilo fiyatının 4-5 lira olduğunu dile getiren Yüksel, fiyatların en yüksek olduğu lüks bir semtteki manav ya da özel marketten fiyatların cımbızla çekilip yanıltıldığını öne sürdü.

FIRSATÇILAK YAPANLAR MUHAKKAK VAR

Sebze meyve sektöründe de diğer sektörlerde olduğu gibi fırsatçılık olabileceğini ve fiyatlarda fahiş artışlar yapılabileceğine de değinen Yüksel, toptan bir sektörü suçlamanın ise yanlış olduğunu dile getirdi. Hallerdeki fiyatların tamamının resmi olduğunu ve buradaki rakamların yapılan bildirimler sonrası sevk edilebildiğini de kaydeden Yüksel, ''Sorun var mı, muhakkak vardır. O yüzden burada sorunun teşhisini net koyup neşteri atmak lazım.'' dedi.

MARKETLER NEDEN HALLERDEN UCUZ DEĞİL?

Büyük market gruplarının artık sebze meyveyi direk üreticinden aldığını, piyasadaki ürünlerin yüzde 40'ının hallerden geçtiğini de sözlerine ekleyen Yüksel, neden arada aracı olmamasına rağmen fiyatların hallerden ucuz olmadığının da sorgulanması gerektiğine dikkat çekiyor.
Yeni Şafak
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