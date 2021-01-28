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Kayseri'de inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
Kayseri'de inşaatta bekçilik yapan kişi kulübede ölü bulundu.
|28 Ocak 2021 11:08
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Kayseri'de inşaatta bekçilik yapan kişi kulübede ölü bulundu.
Osmangazi Mahallesi 4200. Sokak'taki inşaatta çalışanlar, bekçi Hürriyet E'nin (55) kulübesinde hareketsiz yattığını gördü.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Hürriyet E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan Hürriyet E'nin cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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