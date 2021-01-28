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Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer: Kısıtlamalar devam etmeli

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Aşılama belli bir noktaya gelene kadar etkisini net bir şekilde gördüğümüz kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
 28 Ocak 2021 11:14
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Tezer, Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de şu ana kadar 1 milyon 300 bin kişinin aşılandığını belirtti.

Büyük çoğunlukla sağlık çalışanlarının aşılandığını ifade eden Tezer, "Aşılanan grubun verileri; neler olduğu, neler olabileceği ile ilgili yakından takip ediliyor ve analizler yapılıyor. Küçük de olsa 85 yaş ve 90 yaşın üzerindeki insanlarımız evlerinde aşılandılar. Şu ana kadar onlarla ilgili bildirilmiş ciddi, sıkıntılı bir durum olmadığını biliyoruz. Olmaması için de bütün önlemler alınıyor. Bütün önlemler alınarak zaten aşılamadan sonra belli bir süre insanlarımız bekletiliyor, olası gelişebilecek alerjik reaksiyonlara karşı önlem almak adına" diye konuştu.

Tezer, şu an virüsün her yıl aşısının yapılmasının gerekli olup olmadığının bilinmediğini, ne kadar sürede hangi yaş gruplarına yapılacağının ileri dönemlerde belli olacağını, şu ana kadar hazırlanmış olan stratejik aşılanma şemasının uygulanacağını kaydetti.

Kısıtlamalar devam edecek mi?

Tezer, aşı çalışmaları belli bir noktaya gelene kadar kısıtlamaların devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Kısıtlamaların daha devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Aşılama belli bir noktaya gelene kadar etkisini net bir şekilde gördüğümüz kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle gece saatlerinde ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başarılı bir şekilde vaka sayılarını düşürdük. Hepimiz biliyoruz ki, 35 binli rakamları gördük, ölümler, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayıları artmıştı. Hastaneler yoğun bir süreç geçirdi. Bunları tekrar yaşamamak, aynı duruma dönmemek için ki örnekleri var bunu da lütfen unutmayalım. Yani kısıtlamaları gevşetip, tekrar vaka artışları ciddi şekilde yükselen ülkeler var. Buna benzer durumları yaşamamak için aşılama stratejimizin eksiksiz uygulanması gerekiyor. Bu süreçte de kısıtlamaların devam etmesi gerekiyor."
DHA
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