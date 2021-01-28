Doğu'da 4 ilde 168 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
|28 Ocak 2021 11:26
|+Aa- Yazdır
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray'da 74 ve Çatak'ta 3 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Van-Bahçesaray kara yolunun da kapandığı bölgede, karla mücadele ekipleri söz konusu bölgelerde ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
- Hakkari
Hakkari'de de gece başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 13 köy ve 53 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.
Belediye ekipleri ise şehir merkezindeki yol ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
Güne karla uyanan kent sakinleri, evlerinin, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.
- Muş
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün gece başlayan kardan dolayı 24 köy yolunun kapandığını belirtti.
Geçen hafta etkili olan karın ardından tüm yolları açtıklarını anımsatan Yentür, yağış nedeniyle tekrar kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Belediye ekipleri, kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda biriken karları temizledi.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle kentte bir köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şehit kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na: Hastalığının farkında değil
28 Ocak 2021 12:32
|Erzincan'da karbonmonoksitten zehirlenen öğretmen ve polis çift için tören düzenlendi
28 Ocak 2021 12:05
|Fahiş fiyat çağrısı: Etiket ya da fişin fotoğrafını çekin!
28 Ocak 2021 11:59
|Meteoroloji 36 il için uyardı! Birçok il beyaza bürünecek
28 Ocak 2021 11:36
|İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi
28 Ocak 2021 11:31
|Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer: Kısıtlamalar devam etmeli
28 Ocak 2021 11:14
|Bilim Kurulu Üyesinden 'İkinci doz' açıklaması
28 Ocak 2021 11:14
|Polislerin '5 liralık çabası' teşekkür aldı
28 Ocak 2021 10:42
|Felç kalan nişanlısını yanlız bırakmadı, sırtında taşıdı... Onunla evlendi
28 Ocak 2021 10:38
|Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar yağışı bekleniyor
28 Ocak 2021 10:28