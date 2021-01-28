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Doğu'da 4 ilde 168 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 168 yerleşim biriminin yolu kapandı.
 28 Ocak 2021 11:26
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Doğu'da 4 ilde 168 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray'da 74 ve Çatak'ta 3 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van-Bahçesaray kara yolunun da kapandığı bölgede, karla mücadele ekipleri söz konusu bölgelerde ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Hakkari

Hakkari'de de gece başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 13 köy ve 53 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri ise şehir merkezindeki yol ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Güne karla uyanan kent sakinleri, evlerinin, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün gece başlayan kardan dolayı 24 köy yolunun kapandığını belirtti.

Geçen hafta etkili olan karın ardından tüm yolları açtıklarını anımsatan Yentür, yağış nedeniyle tekrar kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle kentte bir köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.
Anadolu Ajansı
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