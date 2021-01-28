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Rusya'da muhalif liderin kardeşi, avukatı ve doktoru da gözaltında

Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın kardeşi Oleg Navalnıy, avukatı Lubov Sobol ve şahsi doktoru Anastasiya Vasilyeva gözaltına alındı.
 28 Ocak 2021 11:29
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Rusya'da muhalif liderin kardeşi, avukatı ve doktoru da gözaltında

Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın kardeşi Oleg Navalnıy, avukatı Lubov Sobol ve şahsi doktoru Anastasiya Vasilyeva gözaltına alındı.

Rusya Adalet Bakanlığının "yabancı ajan" listesine aldığı Yolsuzlukla Mücadele Vakfı Müdürü İvan Jdanov, Twitter'dan yaptığı açıklamada, polisin tutuklu Navalnıy'ın kardeşi Oleg Navalnıy, avukatı Sobol ve şahsi doktoru olan ve Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva'yı 48 saatliğine gözaltına aldığını belirtti.

Rus polisi, Navalnıy'ın başkent Moskova'daki daireleri ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofisinde "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle arama yapmıştı.

- Navalnıy'ın serbest kalması için gösteri yapılmıştı

Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteri, 23 Ocak'ta düzenlenmişti.

Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'a destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Navalnıy da 31 Ocak'ta gösterilerin yeniden yapılacağını duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
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