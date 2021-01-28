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Fahiş fiyat çağrısı: Etiket ya da fişin fotoğrafını çekin!

Fahiş fiyat iddiaları sonrası harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri bir haftada 22 binden fazla ürünü denetleyip 15 milyon liranın üzerinde ceza keserken, yapılan denetimlerde en çok sebze meyve ile ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi.
 28 Ocak 2021 11:59
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Fahiş fiyat çağrısı: Etiket ya da fişin fotoğrafını çekin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda fiyatlarındaki artışa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik talimatının ardından Türkiye'nin 81 ilinde bakanlık ve belediyelere bağlı denetim ekipleri sahaya inip fiyat araştırması yapmaya başladı.

22 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat denetimleri kapsamında son bir haftada 1674 işletmede 22 bin 535 ürünün denetlendiğini belirtirken, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonrasında ise bugüne kadar 495 firmaya, 15 milyon 480 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Yapılan denetimler sonucunda en çok sebze meyve ile ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi.

500 BİN TL'YE KADAR CEZA KESME YETKİSİ VAR

13 üyeden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla geçtiğimiz yıl oluşturuldu. Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda mal ve hizmetin fiyatında fahiş artış yapanlara 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanlara ise 500 bin TL'ye kadar ceza kesilebiliyor.

Kurulun kararlarını ise Ticaret Bakanlığı yetkilileri uyguluyor.

FİYATI YÜZDE 100 ARTTI

Fahiş fiyatlara yönelik yenisafak.com'a konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ayçiçek yağında neredeyse iki katını bulan fiyat artışları yaşandığını yumurtanın fiyatının ise yüzde 100 arttığını belirtti. Aynı şekilde süt ve süt ürünleri ile sebze ve meyvede de fahiş fiyatların ortaya çıktığını dile getiren Ağaoğlu, her ne kadar serbest piyasa olsa da kamu otoritelerinin burada piyasa düzenleyicisi ve denetleyicisi olduğunu kaydetti.

Fahiş fiyatlar Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması üzerinden şikayet edilebiliyor.

ARTIŞLAR YAPAY!

2018 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğine eklenen ''Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak." ifadesinin eklendiğine dikkat çeken Ağaoğlu, fiyat artışlarının bakanlığın yaptığı denetimlerde kesilen cezalarla yapay olduğunun ortaya çıktığını belirterek vatandaşa çağrıda bulundu.

ETİKET İLE FİŞLERİN FOTOĞRAFINI ÇEKİN

Alışverişte alınan herhangi bir ürünün fiyatında anormal derecede fiyat artışı tespit edilmesi halinde bunu Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması üzerinden bakanlık yetkililerine bildirmesi yönünde çağrıda bulunan Ağaoğlu, fahiş fiyatlı ürünlerin raf üzerindeki etiketleri ile alınan fişlerin fotoğraf veya videolarının çekilip HFA üzerinden Ticaret Bakanlığı'na bildirimde bulunulması gerektiğine vurgu yaptı.


Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması

Ağaoğlu mobil şikayet bildirim sisteminin yanı sıra Alo 175 üzerinden şikayet bildiriminde bulunulabileceğini kaydetti.
Yeni Şafak
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