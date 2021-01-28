Meteoroloji 36 il için uyardı! Birçok il beyaza bürünecek
|28 Ocak 2021 11:36
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, 36 ilin bugün kar yağışı etkisi altına gireceği öngörüldü.
Buna göre Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yoğun kar (20-50 cm), Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde ise kuvvetli kar (5-15 cm) bekleniyor.
Kar beklenen iller şöyle: Afyonkarahisar, Ankara, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Muş, Bitlis, Ağrı, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çankırı, Çanakkale, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Erzurum, Hakkari ve Bingöl.
Genel Müdürlüğü, 36 ilde kar yağışı beklendiğini tahmin etti. Meteoroloji ayrıca Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini kaydetti.
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