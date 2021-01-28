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Yabancı dili olmayanlar için doktoraya 'şartlı kayıt' kararı

Kocaeli Üniversitesi Covid-19 pandemisi nedeniyle yabancı dil sınavlarına giremeyen ve dil puanı olmayan adaylara şartlı kayıt imkanı verdi.
 28 Ocak 2021 11:53
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Yabancı dili olmayanlar için doktoraya 'şartlı kayıt' kararı

20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; "Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir" hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda, üniversiteler tarafından doktora öğrenci alım ilanlarında en az 55 yabancı dil puanı kesin şart olmakla birlikte, yükseköğretim kurumları "Senato Kararıyla" asgari olan bu puan yükseltilebilmektedir.

Diğer taraftan, COVİD-19 pandemisiyle birlikte ÖSYM tarafından 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla YÖKDİL-2 sınavı ertelenmiş, alınan ciddi tedbirlerden sonra vaka sayısının azalması sonucunda ÖSYM tehir edilen YÖKDİL-2 sınavını 28 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştireceğini açıkladı.

Bilindiği üzere, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında bahar dönemi lisansüstü öğrenci alımlarının gerçekleştiği dönem genellikle Ocak ve Şubat aylarıdır. Haliyle, ilgili mevzuatı uyarınca doktoraya giriş için istenilen düzeyde yabancı dili olmayan adaylar sınavın tehir edilmesi sonucunda geçerli dil puanına haiz olmadıkları için mağdur duruma düşmüştür.

YDS sonuç belgeleri olmayanlar, lisansüstünde şartlı kayıt yaptırabilecek başlıklı haberimizde Güz Yarıyılı için araştırma görevlilerine yönelik lisansüstü programlarda şartlı kayıt hakkı sağlanırken bahar yarıyılı için Adaylar, YÖK'ten lisansüstü başvurular için şartlı kayıt imkanı bekliyor diyerek gündeme getirdiğimiz konuda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından genel bir karar alınmaması sebebiyle, bazı üniversiteler gördükleri mağduriyeti kendi yöntemleriyle çözme gayretine girmiştir. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan duyuruya göre, "Covid-19 pandemisi nedeni ile yabancı dil sınavlarına giremeyip dil puanı olmayan doktora programına başvuran adaylara, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 55 (elli beş) Dil Puanı şartı aranmadan bir defaya mahsus olmak üzere kayıt hakkı verilmesine, bu adayların tez dönemine geçinceye kadar dil şartını sağlamalarına ve bu süreye kadar dil şartını sağlayamayan öğrencilerin de kayıtlarının silinmesine" karar verildiği açıklanmıştır.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

Bu örnek üzerinden değerlendirildiğinde, YÖKDİL gibi alan (fen, sosyal, sağlık) ayrımı olan yabancı dil sınavına hazırlanan adayların YDS'ye nazaran puanlarını yükseltme imkanı olması ve şu dönemde YÖK'ün özel önem verdiği 100-2000 doktora bursu ilanlarının da başlayacağı düşünüldüğünde, ortadaki genel mağduriyeti gidermenin faydalı olacağı açıktır.

COVID-19 salgını nedeniyle Üniversitelerimiz 2021-2022 eğitim-öğretim yılı akademik takvimlerini önceki yıllara göre geç başlatmışlardı, bu kapsamda da bahar yarıyılı eğitim-öğretime başlama tarihleri Mart ayına yoğunlaşmış durumda olduğundan Yükseköğretim Kurulunun Bahar yarıyılı için en azından 28 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan YÖKDİL-2 sınavı sonuçlarına kadar şartlı kayıt imkanı vermesi konusunda karar alarak uygulama birlikteliği sağlaması, başta 100-2000 doktora bursu alımları olmak üzere diğer öğrenci alımlarında yaşanması muhtemel mağduriyetleri giderecektir.
Memurlar.Net - Özel

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