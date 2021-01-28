Paramotorla PKK'ya bomba taşıyan terörist havada vuruldu
|28 Ocak 2021 12:30
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde icra edilen Pençe Kaplan Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen bir terörist hakkında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre, PKK'nın Hatay'da kullanıldığı gibi paramotorla bombalı saldırı planı, Mehmetçik'in dikkati sayesinde suya düştü.
HAVADA VURULDU
Operasonlar kapsamında 12 Temmuz'da, Doğa Zilan kod adlı terörist Hediye Çerçi, örgütün Suriye'den getirdiği bir paramotora 150 kiloluk bomba yükleyerek, Hantur Dağı'nda konumlanan 40 kişilik timin üzerine atmak için havalandı.
Gözetleme yapan tim, paramotoru önce İHA sandı. İHA olmadığını anlayınca siper alan keskin nişancılar, yoğun ateşe tuttuğu paramotorun üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Parçalanan paramotor ve kadın terörist, Hantur Dağı eteklerine düştü.
6 YIL ÖNCE PKK'YA KATILDI
Kadın teröristin; 2015'te terör örgütüne katıldığı ve Suriye'nin kuzeyindeki YPG'nin askeri kamplarında maket uçak, paramotor gibi hava araçlarıyla askeri üs bölgeleri ve karakollara yönelik nasıl ve ne şekilde saldırı düzenleneceğine dair sözde branş eğitimi aldığı ve PKK'nın silahlı kadın yapılanması YJA-Star bünyesinde oluşturulan sözde Delal Amed Hava Savunma Gücü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Örgütün paramotor, bombalı maket uçak ve drone birimindeyken, kaçarak teslim olan A.D adlı kadın terörist de Hediye Çerçi'yi fotoğrafından teşhis etti.
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