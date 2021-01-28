1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na: Hastalığının farkında değil

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, militan söylemlerini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
 28 Ocak 2021 12:32
+Aa- Yazdır
Şehit kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na: Hastalığının farkında değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan. Alınan kararları görüyoruz" sözlerini söyleyen eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'i savunmasına, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ten tepki geldi.

"ÇOK RAHATSIZLIĞI VAR BU ADAMIN"

Baba Asım Safitürk, "Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir rahatsızlığının olduğunu hissediyorum ve görüyorum. Bakıyor ki bu hizmetlerin önüne geçemiyor, vatandaşın iktidar seçtiği kişileri alaşağı edemiyor, onun için gidiyor bu vatanın polisini, askerini şehit eden teröristler ve onların liderleri ile birlikte iş birliği yapıyor. Daha da ötesinde dışarıya şikayet ediyor yani memleket dışı, memlekete iyi niyetle bakmayan başka devletlere de şikayet ediyor. Bunun rahatsızlığı gayet fazladır. Bana sorarsanız ben psikoloğa gitmesi gerektiğini düşünüyorum, çok rahatsızlığı var bu adamın." dedi.

"ZAVALLI KILIÇDAROĞLU, HASTALIĞININ FARKINDA DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun kendi rahatsızlığını anlayamadığı ve bunun da farkında olmadığını dile getiren şehit babası Safitürk, "Kendi rahatsızlığını anlamayan bir hasta adam, göremediğini hissetmeyen bir adam, baktığı halde görmüyor. Bu çok büyük bir hastalık, kişi hastalığını kabul eder, doktora gider tedavi olur ama zavallı Kılıçdaroğlu hastalığının farkında değil, bu çok zor bir şey. Gerçekleri göremeyen, yürüdüğü yolda asfaltları, üst geçitleri, hastaneleri, okulları, yolları göremeyen birisi ve rahatsızlık var. Onu kendi adamları tedavi ettirmeleri gerekiyor, ben o düşüncedeyim." diye konuştu.

"ŞEHİT BABASI OLARAK HAZMEDEMİYORUM"

Mülki erkana militan demesinin kanayan yarasına tuz, biber ektiğini ve kendisini bu söylemleri dolayısı ile kınadığını belirten Asım Safitürk, "Kaymakamlara, valilere, memleketin ağırlığını taşıyan mülki erkana militan demesi benim kanayan yarama tuz, biber ekmiştir. Ben kendisini kınıyorum. Milletin önünde bu adamın mülki erkana, kaymakamlara, memleket için, millet için çalışanlara böyle bir şeyi demesini şehit bir kaymakam babası olarak bu söylemi hazmedemiyorum. İnşallah kendine gelir özür mü dileyecek ne yapacak zannediyorum duyar bunları ve duysun." şeklinde konuştu.

"MÜLKİ ERKANA MİLİTAN DİYEN BİRİNİ MİLLET CEZALANDIRSIN"

Mülki erkana militan diyen birini milletin cezalandırması gerektiğini belirten Safitürk, "Herkes duysun; bu adamlar bedavadan geçindiği halde vatana minnettar olması lazımken, hiçbir şey yapmadığı halde sadece eleştiri okları var başka hiçbir şey yok. Ben bunun çok yanlış yolda olduğunu görüyorum. Yanında beraber çalışanların ve aynı partide olanların biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Seçmen olan vatandaşa sesleniyorum; vatanı için şehit olmaya hazır olan diğer mülki erkana militan diyebilen bir adamı milletin cezalandırması lazım." ifadelerini kullandı.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erzincan'da karbonmonoksitten zehirlenen öğretmen ve polis çift için tören düzenlendi
28 Ocak 2021 12:05		 Fahiş fiyat çağrısı: Etiket ya da fişin fotoğrafını çekin!
28 Ocak 2021 11:59
Meteoroloji 36 il için uyardı! Birçok il beyaza bürünecek
28 Ocak 2021 11:36		 İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi
28 Ocak 2021 11:31
Doğu'da 4 ilde 168 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
28 Ocak 2021 11:26		 Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer: Kısıtlamalar devam etmeli
28 Ocak 2021 11:14
Bilim Kurulu Üyesinden 'İkinci doz' açıklaması
28 Ocak 2021 11:14		 Polislerin '5 liralık çabası' teşekkür aldı
28 Ocak 2021 10:42
Felç kalan nişanlısını yanlız bırakmadı, sırtında taşıdı... Onunla evlendi
28 Ocak 2021 10:38		 Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar yağışı bekleniyor
28 Ocak 2021 10:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:44 - Yurt dışına sağlık personeli görevlendirme duyurusu yayımlandı12:39 - Türk-İş, 'işten çıkarma yasağı' ve diğer konular ile ilgili rapor sundu12:32 - Şehit kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na: Hastalığının farkında değil12:30 - Paramotorla PKK'ya bomba taşıyan terörist havada vuruldu12:24 - Adıyaman'da 42 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı12:21 - Gün ortası döviz fiyatları
12:12 - Çeyrek altın ne kadar?12:05 - Erzincan'da karbonmonoksitten zehirlenen öğretmen ve polis çift için tören düzenlendi11:59 - Fahiş fiyat çağrısı: Etiket ya da fişin fotoğrafını çekin!11:58 - Siyanürle anne babasını öldüren sanık hakkında karar verildi11:53 - Yabancı dili olmayanlar için doktoraya 'şartlı kayıt' kararı11:48 - TSK personeline ilişkin kanun teklifi Komisyonda görüşülüyor
11:47 - Çorum'da acil çağrı numaraları '112 Acil Çağrı Merkezi' ile tek çatı altında birleştirildi11:36 - Meteoroloji 36 il için uyardı! Birçok il beyaza bürünecek11:31 - İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi11:29 - Rusya'da muhalif liderin kardeşi, avukatı ve doktoru da gözaltında11:26 - Doğu'da 4 ilde 168 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
11:21 - Değerli konut vergisi mükellefleri için e-beyanname süreci başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel için çalışma yürütülüyor
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak
Merkez Bankası Başkanı: Faiz indirimi için henüz erken
Uzman çavuşların sorunları çözülüyor
FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar
Öğretmen, avukat ve memurlar dahil 13 kişiye FETÖ gözaltısı
Felç kalan nişanlısını yanlız bırakmadı, sırtında taşıdı... Onunla evlendi
Dava açıp hak aramak hem %20 pahalandı hem de artış erken oldu
Hemşireye mesleği bıraktıran şiddet
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Baba evinde prensesler gibi olmak 4
cil otu 2
ankara 1
pamuklu kumaş 1
türkiyenin en yaşanılası ili 1
1837837 2
baharat 3
sakırga 2
tartılara küsmek 2
anlatım bozukluğu 2
SON İLANLAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 6 mühendis alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Yazması Turizm 14 İşçi Alacak
Tokat Sulusaray SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ellek Belediyesi 15 İşçi Alacak
Manisa SYDV 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam