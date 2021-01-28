KDK'dan üniversiteye güz dönemi sınavları online yapılsın tavsiyesi!

Avrasya Üniversitesi Senatosu tarafından 2020-2021 güz dönemi ön lisans ve lisans bölüm/programlarının dönem sonu, bütünleme ve mezuniyet terk ders sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihinden başlayarak yüz yüze yapılması planlandığına yönelik karar alınmıştır.

İlgili üniversite Senato tarafından alınan bu kararın henüz planlama aşamasında olduğu, öte yandan ülkemizde eğitim veren Bilkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi gibi birçok üniversitede sınavlarını yüz yüze yapma kararı alındığı, Üniversitelerinin yüz yüze sınav yapması halinde mevcut olan 4 yerleşkesinde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak sınav yapabilecek fiziki alanının mevcut olduğu ifade edilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen tavsiye kararında özetle;

Yüz yüze yapılacak sınavların şehirlerarası göçü ve şehir içi hareketlendirmeyi arttıracağı ve bu durumun pandemi sürecini olumsuz etkileyebileceği, ayrıca şehir/ülke dışından gelecek öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sıkıntıların oluşabileceği dikkate alınarak Avrasya Üniversitesi öğrencileri tarafından 2020/2021 Güz dönemi final sınavlarının yüz yüze yapılması halinde karşı karşıya kalacakları sıkıntıların yaşanmaması için sınavların online yapılmasına yönelik talebin pandemi koşullarında makul ve karşılanabilir olduğu, ülke genelinde alınan tedbirlerden eğitimin/sınavların yüz yüze yapılmasının sağlık açısından tehlike arz etmeye devam ettiği anlaşıldığından, başvuranın online sınav yapılması talebinin İdare tarafından reddedilmesi durumunda bu işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık olmayacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.