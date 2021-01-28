Yurt dışına sağlık personeli görevlendirme duyurusu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılı yurt dışı sağlık personeli görevlendirme başvurusu yayımlandı. Tüm unvan ve branşlar için görevlendirilecek personel için başvurular 01/02/2021 saat 00:01'de başlayıp, 15/02/2021 saat 23:59'dasona erecektir.

İşte Bakanlık tarafından yapılan duyuru;

Bakanlığımız tarafından Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti'nde kurulan sağlık tesislerinde veya başka Ülkeler tarafından bulunulan insani/teknik yardım amaçlı taleplerde sağlık hizmetine katkıda bulunacak personelin 2021 yılında geçici süre ile görevlendirilmelerine esas olmak üzere; Tabip, Uzman Tabip, Diş Tabibi, Uzman Diş Tabibi olup 4924 sayılı veya herhangi bir sözleşmeye tabi olanlar, 112 A.S.H.İ. veya Komuta Kontrol Merkezi çalışanları ile daha önce Bakanlıkça yurt dışı sağlık tesislerinde görevlendirilen personel hariç olmak üzere tüm unvan ve branşlar için başvuru 01/02/2021 saat 00:01'de başlayıp, 15/02/2021 saat 23:59'dasona erecektir. Bakanlık Makamınca doğrudan takdir olunacak haller ve yapılacak görevlendirmeler dışında, müracaatlar aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre alınacaktır.

A. Genel Esaslar:

(1) Görevlendirilecek personelin taşıması gereken kriterler;

a) Aktif çalıştığı yerde unvan ve branşında tek olmamak veya yeterli personel olması,

b) Özellikli birimler (Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane vb.) için yapılacak görevlendirmelerde gerekli sertifika veya eğitim belgesine sahip olmak,

c) Başvurmuş olduğu unvan/branşta fiilen en az üç yıl çalışıyor olmak(Aşçı kadrosu hariç),

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak,

d) Talep toplanan yıl için, Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane vb. özellikli birimlerde çalışan personelin 40 yaşını, diğer birimler için 45 yaşını doldurmamış olmak, (Aşçı kadrosu hariç)

e) İlan metninde belirtilecek diğer müracaat şartlarını taşımaları gerekmektedir.

(2) Görevlendirmeler için başvuranlar arasından kriterlere uygun personel bulunamaması durumunda, KHGM tarafından resen tespit edilen personel arasından komisyonca uygun görülenlerin görevlendirmesi yapılır.

(3) Gerekli görülmesi halinde komisyon marifetiyle ve komisyonca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin mülakat yapılabilir.

B. Başvuru Esasları:

(1) Yurtdışı sağlık tesislerinde görevlendirme yapılmasına ilişkin ilan ve diğer duyurular Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün www.khgm.saglik.gov.tr adresinden yapılır.

(2) Müracaatlar ilan metninde belirlenen usul ve esaslara göre Başvuru için kullanılacak internet adresi https://yurtdisitalep.saglik.gov.tr/ üzerinden yapılır.

(3) Görev almak isteyen personel, https://yurtdisitalep.saglik.gov.tr/ 'de yer alan "Yurtdışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu 'nu, görev yaptığı kurumun en üst amirine onaylatır. Onaylatılan evrak elektronik ortama "pdf" formatında aktarılarak başvuru yapılan sayfaya yüklenmesiyle başvuru kesinleştirilir.

(4) Başvuru dönemleri KHGM tarafından ilan edilir. Başvuru dönemleri dışında yapılan (Yöneticiler, Tabip, Uzman Tabip ile Diş Tabibi ve Uzman Diş Tabibi hariç) müracaatlar ile duyuru metninde belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Daha önce farklı görevler ile yurtdışında bulunup, görevini yerine getirmeme, disiplinsizlik, devleti temsil edememe gibi nedenlerle görevi sonlandırılan personel herhangi bir görev/unvan ayrımına bakılmaksızın yeniden görevlendirilemez.

(6)Usule uygun başvurular gerekli ön çalışma yapıldıktan sonra Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

(7) Başvurular yukarıda belirtilen internet adresi aracılığıyla e-devlet üzerinden yapılacağından e-devlet şifresinin alınmış olması gerekmektedir.

(8)Yayımlanan internet adresinde "Kullanıcı Kılavuzu" bulunmakta olup müracaatta bulunacakların bu kılavuzu inceledikten sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.

(9) Başvuru şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin veya müracaatı sehven kabul edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(10)Yapılan başvurular, bir sonra ki başvurunun tasnif işlemleri sonuçlanıncaya kadar geçerlidir.

C. Görevlendirme süreleri

(1) Görevlendirme süreleri; sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık tesisi ve unvan/branş bazında, sağlık hizmet sunumunu kesintiye uğratmayacak şekilde ilgili Ülke vize uygulamalarına dikkat edilerek uygun periyotlarda alınacak görev onayı ile belirlenir. İlgili Ülke için Komisyonun uygun görmesi halinde yönetici, tabip ve uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabibi olarak görevlendirilmiş personelin görev süreleri dönem ve süre şartı aranmaksızın uzatılabilir.

(2)Daha önce yurt dışı sağlık tesislerinde görev yapmış Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Uzman Diş Tabibi dışındaki personel için yeniden görevlendirme yapılmaz. Ancak komisyonca bilgi ve tecrübesinden faydalanılacağına karar verilen personel, Bakanlıkça yeni açılan sağlık tesislerinin kurucu ekibinde görevlendirilebilir.