DHMİ eski çalışanına FETÖ'ye üye olmaktan hapis cezası
Kayseri'de Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) eski çalışanına Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|28 Ocak 2021 13:16
|+Aa- Yazdır
Kayseri'de Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) eski çalışanına Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Mehmet S.'nin yanı sıra sanık avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Kendisini savunan Mehmet S., herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, sanık Mehmet S.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Giresun'da FETÖ üyesi eski binbaşı tutuklandı
28 Ocak 2021 13:57
|KKTC'de yakalanan FETÖ'nün 'mahrem imamı' Türkiye'ye getirildi
28 Ocak 2021 13:05
|FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi
28 Ocak 2021 12:50
|Paramotorla PKK'ya bomba taşıyan terörist havada vuruldu
28 Ocak 2021 12:30
|Öğretmen, avukat ve memurlar dahil 13 kişiye FETÖ gözaltısı
28 Ocak 2021 09:10
|HDP'de 100 bin fotoğraflık terör arşivi çıktı
28 Ocak 2021 07:05
|İşte Sincar'ı bitirme operasyonu
28 Ocak 2021 06:50
|FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar
28 Ocak 2021 06:44
|Balıkesir merkezli DAEŞ operasyonu: 126 gözaltı
27 Ocak 2021 16:23
|FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
27 Ocak 2021 15:09