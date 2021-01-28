BioNTech ve Pfizer: Kovid-19'a karşı aşımız mutasyona uğramış virüse karşı etkili
|28 Ocak 2021 12:48
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Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşının İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkili olduğu bildirildi.
Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Teksas Üniversitesi Tıp Bölümü ve Pfizer'ın yaptığı çalışmada, testlerde Kovid-19 orijinal virüsü ile İngiltere ve Güney Afrika'daki yeni vakalarda kendini gösteren mutasyona uğramış virüste tespit edilen "ufak farkların" aşının etkisinde önemli bir azalmaya yol açma olasılığının düşük olduğu belirtildi.
Açıklamada, BioNTech ve Pfizer, mutasyona uğramış virüsün halihazırda uygulanmaya başlanan aşıyı etkisiz kılacağına ilişkin kanıt ortaya çıkarsa buna yanıt vereceklerini de hatırlattılar.
Şirketlerin, Kovid-19'un yeni türlerine karşı da dahil olmak üzere aşının " etkinliğini" izlemeye devam edeceklerinin ifade edildiği açıklamada, mRNA tabanlı aşının esnekliğinin gerekirse yeni aşı geliştirmek için çok uygun olduğuna vurgu yapıldı.
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