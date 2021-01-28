1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi.
 28 Ocak 2021 12:50
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bekmezci ve avukatları katıldı.

Tanık A.B, üniversite öğrencisiyken "ev abiliği" gibi görevlerde bulunduğunu belirterek, "Bekmezci'nin örgütün otel programındaki sohbete geldiğini hatırlıyorum. Örgüt programıydı. Örgütün önde gelen kişilerinden olarak biliyorum." dedi.

Tanık A.Y. ise züccaciye işi yaptığını, Bekmezci'yi geçmişte aynı işi yapması nedeniyle tanıdığını ifade ederek, "Örgüt elebaşısının kendisini övdüğü söylenirdi. Fetullah Gülen'le yakın olduğu söylenirdi." diye konuştu.

İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık Yusuf Bekmezci yargılanma nedenini bilmediğini savunarak, "Ticaretle uğraşıyorum. Yaşım 80'i geçti. Buraya niçin geldim, biri sorarsa ne diyeceğim bilmiyorum." dedi.

Bekmezci'nin avukatı ise müvekkilinin alzaymır hastası olduğunu iddia ederek sağlık durumunun tespit edilmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak 2020'de Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye yaptıkları operasyonda örgütte sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı. Aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı da başka bir hücre evinde yakalamıştı.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanmış, Bekmezci hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Giresun'da FETÖ üyesi eski binbaşı tutuklandı
28 Ocak 2021 13:57		 DHMİ eski çalışanına FETÖ'ye üye olmaktan hapis cezası
28 Ocak 2021 13:16
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün 'mahrem imamı' Türkiye'ye getirildi
28 Ocak 2021 13:05		 Paramotorla PKK'ya bomba taşıyan terörist havada vuruldu
28 Ocak 2021 12:30
Öğretmen, avukat ve memurlar dahil 13 kişiye FETÖ gözaltısı
28 Ocak 2021 09:10		 HDP'de 100 bin fotoğraflık terör arşivi çıktı
28 Ocak 2021 07:05
İşte Sincar'ı bitirme operasyonu
28 Ocak 2021 06:50		 FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar
28 Ocak 2021 06:44
Balıkesir merkezli DAEŞ operasyonu: 126 gözaltı
27 Ocak 2021 16:23		 FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
27 Ocak 2021 15:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:13 - 75 yaş vatandaşlar aşı için sağlık merkezlerinin yolunu tuttu14:08 - Sağlık ekibinin aşı için gittiği evde yaşlı çift ölü bulundu14:00 - KDK'dan üniversiteye güz dönemi sınavları online yapılsın tavsiyesi!13:57 - Giresun'da FETÖ üyesi eski binbaşı tutuklandı13:51 - Çin'e gidecek Bor trenini yarın yola çıkacak13:46 - Kılıçdaroğlu: Valiler, kaymakamlar siyasetle uğraşmazlar
13:34 - Türk bilim insanları koronanın vücutta bıraktığı yeni bir hasarı keşfetti13:27 - TSK personeline ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi13:24 - Erdoğan sorusu ile gündeme gelen hocaya soruşturma13:16 - DHMİ eski çalışanına FETÖ'ye üye olmaktan hapis cezası13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:05 - KKTC'de yakalanan FETÖ'nün 'mahrem imamı' Türkiye'ye getirildi
13:03 - Türkiye, 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı12:52 - Çeyrek altın ne kadar?12:50 - FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi12:48 - BioNTech ve Pfizer: Kovid-19'a karşı aşımız mutasyona uğramış virüse karşı etkili12:44 - Yurt dışına sağlık personeli görevlendirme duyurusu yayımlandı
12:39 - Türk-İş, 'işten çıkarma yasağı' ve diğer konular ile ilgili rapor sundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel için çalışma yürütülüyor
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak
Merkez Bankası Başkanı: Faiz indirimi için henüz erken
Erdoğan sorusu ile gündeme gelen hocaya soruşturma
Uzman çavuşların sorunları çözülüyor
FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar
Öğretmen, avukat ve memurlar dahil 13 kişiye FETÖ gözaltısı
Felç kalan nişanlısını yanlız bırakmadı, sırtında taşıdı... Onunla evlendi
Dava açıp hak aramak hem %20 pahalandı hem de artış erken oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diyapozon 2
çift yarık deneyi 1
ince memed 1
tarafsız değiliz istemeyen izlemesin 1
römorklu çapa motoru 1
tuvalar 1
avans 3
selaminko 1
sakırga 2
tartılara küsmek 2
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 6 mühendis alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Yazması Turizm 14 İşçi Alacak
Tokat Sulusaray SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ellek Belediyesi 15 İşçi Alacak
Manisa SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam