Çin'e gidecek Bor trenini yarın yola çıkacak
|28 Ocak 2021 13:51
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye'den Çin'e gidecek Bor trenini yarın Ankara Gar'ından uğurlayacak.
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e yapılan Bor ihracatındaki ilk treni yarın saat 10.00'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı tören ile Ankara Gar'dan yola çıkacak.
Bor, demir yoluyla kıtaları aşacak
BTK üzerinden Türkiye ile Çin arasında işletilecek üçüncü ihracat treninin hazırlıkları tamamlandı. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek Bor madeninin 42 konteyner içerisinde Çin'in X'ian şehrine taşınacağı belirtilen açıklamada; Çin'e gidecek üçüncü ihracat treninin aynı gün Rusya ya gidecek blok ihracat trenin ardından hareket edeceği aktarıldı.
Bor yüklü trenin, Çin'e olan yurt içi yolculuğu Ankara-Sivas-Kars güzergahından başlayarak, Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan üzerinden Çin'e geçiş yaparak Xi'an şehrine ulaşacak.
Bor'un Çin yolculuğu 12 gün sürecek. Bu yolculukta 2 kıta, 2 denizi aşarak, 5 ülkeden geçiş yapacak.
Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.
Yeniden canlanan tarihi İpek Yolu üzerinden Türkiye'nin madeni Bor Çin'e ulaşacak.
Daha önce deniz yoluyla Bor'u dünyaya ihraç eden Eti Maden şimdi de demir yoluyla dünyaya taşıyacak. Böylece dünya Bor pazarı lideri Türkiye ihracat yollarına bir yenisini daha ekledi.
Dünya Bor pazarının yüzde 57'sine hakim olan Türkiye geçen yıl Çin'e 700 bin ton Bor ihraç etti. Çin, Türkiye'nin uzak doğudaki en büyük ihracat rotası olarak dikkatleri çekti.
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