Mahir Ünal son yapılan anketi açıkladı
|28 Ocak 2021 14:31
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNNTürk'ün özel yayınında soruları cevapladı.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünal, AK Parti'nin yaptırdığı son kamuoyu araştırmalarını aktardı.
"ORANLARDA DEĞİŞİKLİK YOK"
Partisinin her ay, 3 farklı firmaya araştırma yaptırdığını söyleyen Ünal, bu çalışmalarda AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarında bir değişiklik gözlenmediğini söyledi.
CUMHURBAŞKANI'NIN OYU YÜZDE 52
Araştırmaların sonuçlarına göre, Erdoğan'ın oylarının yüzde 51-54 bandında, AK Parti'nin oylarının ise 40-44 bandında dolaştığını ifade eden Mahir Ünal, son yapılan araştırmada ise Cumhurbaşkanı'nın yüzde 52, AK Parti'nin ise yüzde 42,1 olduğunu söyledi.
AK PARTİ'NİN OYU YÜZDE 40-44 BANDINDA
Ünal, "Biz her ay Türkiye gündem araştırması yapıyoruz. 3 ayrı firmaya yaptırıyoruz. Ve iki yıldan beri hiçbir araştırmada, ne Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne de AK Parti'nin oylarında bir değişiklik olmadı. Cumhurbaşkanımızın oyu 52'nin altına düşmedi, AK Parti'nin oyu da 40'ın altına düşmedi. 40-44 bandında AK Parti gidip geliyor. Cumhurbaşkanımız da 51-54 bandında gidip geliyor. En son yaptırdığımız araştırmayı ben size söyleyeyim. Mesala burada ilginç bir veri var. Kemal Kılıçdaroğlu, kendi partisi içerisinde beğenirlilikte beşinci sırada. Bunun da nasıl bir kriz oluşturduğunu düşünmek lazım. En son yapılan araştırmada, Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 52, AK Parti'nin oyu da 42,1" ifadelerini kullandı.
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