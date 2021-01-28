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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 550 milyar liraya geriledi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 4 milyar 191 milyon lira azalarak 3 trilyon 549 milyar 535 milyon liraya indi.
 28 Ocak 2021 14:36
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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 550 milyar liraya geriledi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 4 milyar 191 milyon lira azalarak 3 trilyon 549 milyar 535 milyon liraya indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Ocak ile biten haftada 4 milyar 191 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 553 milyar 726 milyon liradan 3 trilyon 549 milyar 535 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 8 milyar 554 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 452 milyar 896 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 22 Ocak ile biten haftada 1 milyar 267 milyon lira artarak 674 milyar 937 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 276 milyar 853 milyon lirası konut, 11 milyar 816 milyon lirası taşıt ve 386 milyar 268 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 527 milyon lira gerileyerek 585 milyar 163 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 artarak 142 milyar 81 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 816 milyon lirası taksitli, 79 milyar 264 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 254 milyon lira azalarak 151 milyar 588 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 112 milyar 857 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 724 milyon lira artarak 764 milyar 460 milyon lira oldu.
Anadolu Ajansı
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