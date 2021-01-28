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Bakan Varank: Teknolojik bağımsızlığın ne kadar elzem olduğunu gördük

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son yıllarda yaşadığımız bölgesel istikrarsızlıklar ve etkileri süren küresel salgın, teknolojik bağımsızlığın ne kadar elzem olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Salgın sürecinde Türkiye, bilim ve teknolojinin öncülüğünde kendi kendine yetebilmenin en güzel örneklerini verdi"
 28 Ocak 2021 14:48
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Bakan Varank: Teknolojik bağımsızlığın ne kadar elzem olduğunu gördük

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son yıllarda yaşanan bölgesel istikrarsızlıklar ve etkileri süren küresel salgının teknolojik bağımsızlığın ne kadar elzem olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Salgın sürecinde Türkiye, bilim ve teknolojinin öncülüğünde kendi kendine yetebilmenin en güzel örneklerini verdi." dedi.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, dünyanın gıptayla izlediği bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığına dikkati çeken Varank, "Hamdolsun bu istikrar döneminde, milletimizin refahını arttırmakla kalmadık, ülkemizi ayakları yere sapasağlam basan bir küresel aktör haline getirdik. Öncülük ettiğiniz 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda, üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Varank, kurulu düzenin temelinden sarsıldığı, güç dengelerinin yeniden kurulduğu bu dönemi fırsata çevirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle Türkiye, bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek. Bunu da Ar-Ge'ye, inovasyona, bilime, teknolojiye en önemlisi de insana daha fazla yatırım yaparak başaracak." dedi.

Bakanlık olarak 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji ile somut, gerçekçi ve çözüm odaklı yol haritaları hazırladıklarını anımsatan Varank, şunları kaydetti:

"Hedefimiz çok net, ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, bilimin filizlendiği, çığır açıcı teknolojilerin tasarlanıp geliştirildiği ve üretildiği bir cazibe merkezi haline getirmek. Bu hedefi gerçek kılacak ekosistemi, akademi ve iş dünyasından paydaşlarımızla birlikte planlıyoruz. Aksi takdirde yaptığımız çalışmaların sürdürülebilir olamayacağının farkındayız. Bu nedenle hem bilim insanlarımızın hem iş insanlarımızın öneri ve taleplerinde ısrarcı ve cesur olmalarını bekliyoruz."

- "Birçok imkan, bilimin ve bilim insanlarımızın emrinde"

Varank, son yıllarda yaşanılan bölgesel istikrarsızlıklar ve etkileri süren küresel salgının, teknolojik bağımsızlığın ne kadar elzem olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinde Türkiye, bilim ve teknolojinin öncülüğünde kendi kendine yetebilmenin en güzel örneklerini verdi. Tüm dünyanın peşinden koştuğu solunum cihazlarını Türk mühendisler rekor bir sürede üretti. Yerli aşı ve ilaç çalışmalarını neticeye taşımak için bilim insanlarımız büyük bir özveriyle seferber olmuş durumda. Dünyanın dört bir yanından araştırmacılarımıza iş birliği teklifleri geliyor. Teknoloji alanında birçok Türk girişimi, küresel manada önemli başarılara imza atıyor. İşte bu tablonun arkasında son 19 yılda bilime ve teknolojiye yapılan yatırımlar var. Teknoloji geliştirme bölgelerinden üniversite alt yapılarına, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinden etkin teşvik ve destek mekanizmalarına kadar birçok imkan, bilimin ve bilim insanlarımızın emrinde. Ama en önemlisi ise bu iklimi besleyen, koruyan, kollayan siyasi irade."

- "Cumhurbaşkanımız bilimsel projelerin her zaman en büyük destekçisi oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilim ekosisteminin kısır ideolojik tartışmalarla zehirlendiği dönemlerin üstüne kalın bir perde çektiğine işaret eden Varank, şöyle devam etti:

"Hiç olmadığı kadar bilime ve bilim insanına değer verdiniz. Bilimsel projelerin her zaman en büyük destekçisi oldunuz. Himayelerinizde başlayan Antarktika Bilim Üssü Projesi ile al bayrağımız beyaz kıtada büyük bir gururla dalgalanıyor. TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödüllerinin her sene zatı devletlerinizin himayelerinde veriliyor oluşu, yine Türkiye'nin bilim ışığındaki bu kararlı yürüyüşünün bir tezahürü. Daha bu ay, TÜBA Şeref Üyesi, Prof. Dr. İlhan Başgöz'ün ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesine, tedavisinin burada tamamlanmasına vesile oldunuz. Ülkemizin bilime verdiği değer ve bilim insanına saygının bir nişanesi olan bu girişiminizden ötürü, şükranlarımızı arz ediyoruz."

Varank, bilim insanlarının katkılarıyla Türkiye'nin yarınlarının bugününden çok daha aydınlık olacağına yürekten inandıklarını belirterek, 2020 Yılı TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülü sahiplerini tebrik etti.

Bakan Varank, ülkeyi, geleceği aydınlatan ve yeni Türkiye'nin kurulmasında emeği olan bilim insanlarının daima yanlarında olacaklarını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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