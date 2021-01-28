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Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 248 milyon dolar artarak 93 milyar 329 milyon dolara ulaştı.
 28 Ocak 2021 15:05
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Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 248 milyon dolar artarak 93 milyar 329 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 609 milyon dolar artışla 50 milyar 511 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Ocak'ta 47 milyar 902 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 639 milyon dolar artarak 42 milyar 179 milyon dolardan 42 milyar 818 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 248 milyon dolar artarak 90 milyar 81 milyon dolardan 93 milyar 329 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
25.12.202043.02251.60794.629
31.12.202043.24149.96593.206
08.01.202143.88748.67792.564
15.01.202142.17947.90290.081
22.01.202142.81850.51193.329
Anadolu Ajansı
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