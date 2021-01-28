Sınavda 'Tayyip'e sor' şıkkı... Varank 'aşağılık ağız' dedi
|28 Ocak 2021 15:18
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Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen bir sınavda öğrencilere "Ayakkabı almak istiyorsun ama çok pahalı. Ne anlama gelir?" şeklinde bir soru sorulduğu ve şıklar arasında, "Tayyip'e sor" şeklinde bir seçenek bulunduğu iddiası gündeme getirildi.
İngilizce İktisat sınavında sorulduğu iddia edilen soru dışında başka bir soruda da, "Ticarete kapalı küçük bir kasabada herkes fındık üretiyor. Serbest ticarete kadar kimin refahı artacak?" denildiği ve cevaplar arasında "Tayyip her zaman kazanır" şıkkı bulunduğu belirtilen haberlerle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan açıklama yaptı.
Varank açıklamasında, "Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada. Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur!" dedi.
Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada.Mustafa Varank (@varank) January 28, 2021
Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur! https://t.co/hW74ixRNGe
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