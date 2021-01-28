1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sınavda 'Tayyip'e sor' şıkkı... Varank 'aşağılık ağız' dedi

Bakan Varank: "Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada. Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur!"
 28 Ocak 2021 15:18
+Aa- Yazdır
Sınavda 'Tayyip'e sor' şıkkı... Varank 'aşağılık ağız' dedi

Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen bir sınavda öğrencilere "Ayakkabı almak istiyorsun ama çok pahalı. Ne anlama gelir?" şeklinde bir soru sorulduğu ve şıklar arasında, "Tayyip'e sor" şeklinde bir seçenek bulunduğu iddiası gündeme getirildi.

İngilizce İktisat sınavında sorulduğu iddia edilen soru dışında başka bir soruda da, "Ticarete kapalı küçük bir kasabada herkes fındık üretiyor. Serbest ticarete kadar kimin refahı artacak?" denildiği ve cevaplar arasında "Tayyip her zaman kazanır" şıkkı bulunduğu belirtilen haberlerle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan açıklama yaptı.

Varank açıklamasında, "Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada. Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur!" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Varank: Teknolojik bağımsızlığın ne kadar elzem olduğunu gördük
28 Ocak 2021 14:48		 Mahir Ünal son yapılan anketi açıkladı
28 Ocak 2021 14:31
Erdoğan: En çok aşı projesi yürüten üçüncü ülkeyiz
28 Ocak 2021 14:23		 Kılıçdaroğlu: Valiler, kaymakamlar siyasetle uğraşmazlar
28 Ocak 2021 13:46
Bakan Gül: Militanların yargıya verdiği tahribatı hala gideremedik
28 Ocak 2021 11:05		 Sadece Erdoğan değil, AK Parti'nin iki önemli ismi de Asiltürk'ü ziyaret etmiş
28 Ocak 2021 09:18
İlk görüşmede pozisyonlar korundu
28 Ocak 2021 07:51		 Reform paketleriyle rota AB'ye dönecek
28 Ocak 2021 07:47
Aden Körfezi tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı
28 Ocak 2021 04:07		 Sahil Güvenlik Komutanlığı Ödül Yönetmeliği
28 Ocak 2021 03:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:47 - Koronavirüs vaka sayıları neden yeniden yükseliyor?15:43 - Yüz yüze eğitim için Bilim Kurulunun önerdiği tarih belli oldu15:41 - Borsa için orta ve uzun vadeli beklentiler olumlu15:37 - Çoklu baro eylemine katılan avukatlara soruşturma15:32 - İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı15:29 - 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları 'bağış paraları'na ilişkin asılsız haberleri yalanladı
15:26 - 3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu15:22 - Gıda komitesi, gıda zamlarını görüşmek için toplanıyor15:20 - 7 adımda WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a taşımanın yolu15:19 - Umarız ÖSYM yeni bir hata yapmaz! 2020/7 KPSS Yeniden Yerleştirmelerinde taban puan uygulaması var mı?15:18 - Sınavda 'Tayyip'e sor' şıkkı... Varank 'aşağılık ağız' dedi15:15 - 'Hileyi tadarak anlamak çok zor'
15:12 - Sosyal medyadaki o görüntülere uzmanlardan uyarı15:05 - Merkez Bankası rezervleri arttı15:02 - MB: Enflasyon 2020 yılını yüzde 14,60 seviyesinde tamamladı14:48 - Bakan Varank: Teknolojik bağımsızlığın ne kadar elzem olduğunu gördük14:36 - Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 550 milyar liraya geriledi
14:31 - Mahir Ünal son yapılan anketi açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel için çalışma yürütülüyor
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Erdoğan sorusu ile gündeme gelen hocaya soruşturma
2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak
Merkez Bankası Başkanı: Faiz indirimi için henüz erken
Uzman çavuşların sorunları çözülüyor
FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar
Felç kalan nişanlısını yanlız bırakmadı, sırtında taşıdı... Onunla evlendi
Öğretmen, avukat ve memurlar dahil 13 kişiye FETÖ gözaltısı
Fahiş fiyat çağrısı: Etiket ya da fişin fotoğrafını çekin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
melo 1
sokağa çıkma yasağının protesto edilmesi 6
ulaşgkc 8
nasihat 3
lamı cimi yok kardeşim 2
Ucuzluk pazarı 1
cam keskisi 2
28.01.2021 khimki vs fenerbahçe maçı 1
tapa 2
bakıcı kedi 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 6 mühendis alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Yazması Turizm 14 İşçi Alacak
Tokat Sulusaray SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ellek Belediyesi 15 İşçi Alacak
Manisa SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam