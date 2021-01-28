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Gıda komitesi, gıda zamlarını görüşmek için toplanıyor

Gıda Komitesi, saat 20.00'de gıda fiyatlarındaki gelişmeleri görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak.
 28 Ocak 2021 15:22
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Gıda komitesi, gıda zamlarını görüşmek için toplanıyor

Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde bu akşam toplanacak.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.

Toplantının gündeminde fiyat artışları ve alınacak olası önlemler yer alacak.
İhlas Haber Ajansı
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