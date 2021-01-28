Yüz yüze eğitim için Bilim Kurulunun önerdiği tarih belli oldu

Bilim Kurulu'nun son toplantısında yüz yüze eğitimin başlaması da masaya yatırıldı. Kurul yüz yüze eğitim için öngörülen 15 Şubat'ı erken bularak 15 Mart'ı önerdi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu okulların açılması konusunu da son toplantıda ele aldı.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın edindiği bilgilere göre dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat'ın erken olduğu belirtildi. Kurulda sürecin ilerleyişine göre yüz yüze eğitimin 15 Mart'ta başlaması görüşü ağırlık kazandı.

'Öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemeli'

İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi.

'Restoran ve kafelerin açılması henüz erken'

Toplantıda restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili durumda gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili henüz erken tavsiyesinde bulundu.

Bilim Kurulu, restoran ve kafelerin açılması için de vaka sayısının düşmesi ve aşılanma oranın artması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda Kovid-19 mutasyonu da görüşülürken, dünyadaki veriler incelendi.