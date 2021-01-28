İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam!
İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam yapıldı.
|28 Ocak 2021 16:25
|+Aa- Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantında yediemin otoparklarına yüzde 44'lük zam gündeme geldi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum. Zaten bugün özellikle şehir merkezinde ödenen otopark ücretlerinin çok çok altında baktığımız zaman" diye konuştu.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Gıda fiyatlarının düşmesi için önce maliyetleri düşürün'
28 Ocak 2021 16:46
|Gıda komitesi, gıda zamlarını görüşmek için toplanıyor
28 Ocak 2021 15:22
|MB: Enflasyon 2020 yılını yüzde 14,60 seviyesinde tamamladı
28 Ocak 2021 15:02
|Vatandaş için artık meyve lüks oldu
28 Ocak 2021 08:14
|Tarlada 2, filede 12 TL, bahane hazır... Ürün kurudu, sel oldu, kar yağdı
27 Ocak 2021 09:00
|Üretimde ilk beşteyiz: Hiç üretmeyen Almanya'dan pahalı tüketiyoruz
27 Ocak 2021 08:22
|Cezalar stokçunun canını yakmalı
27 Ocak 2021 07:18
|Kuru bamyanın kilosu 200 TL'yi buldu
26 Ocak 2021 21:39
|Benzine 7 kuruş zam! Pompaya yansımayacak
25 Ocak 2021 17:05
|Enflasyon Raporu 28 Ocak'ta açıklanacak
25 Ocak 2021 10:40