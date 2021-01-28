TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilim insanlarının çalışmaları sayesinde gelecek hedeflerine daha da yaklaştığını vurgulayarak, ödül alanları tebrik etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğine işaret eden Şeker, dünyanın büyük ekonomilerinin dahi salgının ekonomik, ticari, psikolojik ve sosyolojik olumsuz etkilerini yönetmekte zorlandığını söyledi.

Şeker, geçmiş dönemde Türkiye'de gerçekleştirilen sağlık yatırımlarının, kapsayıcı sosyal güvenlik sisteminin ne kadar gerekli olduğunun görüldüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Devlet güvencesiyle alınan tedbirlerle toplumumuzun tüm katmanlarının bu süreci, diğer ülkelere göre daha az hissederek atlatması için gayret edildiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bilimin ve bilim insanlarımızın yol göstericiliği, sağlık çalışanlarımızın özverili gayretleri sayesinde bu zorlu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı umuyoruz."

Salgının gölgesinde acil çözüm bekleyen sorunlar olduğunu belirten Şeker, küresel ısınma, çevre kirliliği, açlık sorunu, yerlerinden edilmiş mülteciler, ülkeler ve toplumlar arası ekonomik mücadeleler ve çarpıklıklar, internetin birey, aile, toplum ve devlet üzerindeki yıkıcı ve yıpratıcı etkileri gibi krizlerle mücadele edildiğini anlattı.

Şeker, Türkiye'yi temsilen katıldıkları G-20 Zirvesi alt oluşumlarından biri olan Bilim-20'de, bu sorunları ve çözüm yollarını gelişmiş ülkelerin akademileriyle gündemde tutmaya çalıştıklarını aktararak, bu problemlere en duyarlı dünya liderlerinden birisi olması ve bilim insanlarına verdiği destekler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Bilimin ülkeler arası hesaplaşmaların ve acımasız rekabetin bir aracı olarak kullanıldığına dikkati çeken Şeker, "Ülkemizin son dönemde uygulamaya çalıştığı milli ve yerli üretim kapasitemizi artırma çabaları, stratejik alanlara yapılan özel teşvikler gelecek nesillerimizin bağımsızlığı için önemli yatırımlardır. TÜBA olarak bizler insanlığın huzur ve refahını yükseltecek, ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak, daha sağlıklı ve güvenli bir toplum için, ulusal bağımsızlığımıza bilimsel çalışmalar ile katkı sunmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

- "Pek çok ülkeye örnek olabilecek yeniliği hayata geçirdik"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da güçlüklere karşı önemli mücadelelerin verildiği bu dönemde, TÜBİTAK'ın dünyada pek çok ülkeye örnek olabilecek stratejik yaklaşımlarıyla birçok yeniliği hayata geçirdiklerine işaret etti.

Bu zorlu süreçte normal şartlarda uzun yıllar süren aşı ve ilaç çalışmalarında kısa zamanda büyük başarılar elde edildiğini dile getiren Mandal "Önemle belirtmek isterim ki bu aşılar yurt dışında çalışanların benzeri değil virüse karşı etkinliği ve güvenirliği daha yüksek aşılar olacak. İnaktif aşı adayımız dünyadaki diğer inaktif aşılardan daha etkili olacak şekilde geliştirilmiştir." dedi.

Mandal, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na göre kaynak verimliliği yüksek bir geleceğe geçiş sağlayacaklarını da söyledi.

Avrupa Komisyonun 2020 yılı Türkiye Raporu'nda, Türkiye'nin bilim ve araştırma faslı hazırlıklarının çok ileri olduğunun belirtildiğini aktaran Mandal, "Artık teknolojiyi takip eden değil takip edilen bir ülke konumuna geldik. 57 yıldır olduğu gibi gelecek yıllarda da bilim insanları, üniversiteler, öğrenciler, gençler, araştırmacılar ve özel sektör için en önemli ve güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- TÜBİTAK ödülleri

Konuşmaların ardından TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verildi.

TÜBİTAK 2020 Bilim Ödüllerini, temel bilimler alanında Prof. Dr. Mustafa Soylak ve Prof. Dr. İsmail Türkan, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Özgür Barış Akan ve Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir alırken, Prof. Dr. Cengiz Sinan Özkan TÜBİTAK Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Teşvik ödüllerini de temel bilimler alanında Dr. Öğr. Üyesi Bilge Baytekin, Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Karadaş, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Sinem Çöleri, Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin, Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses, Prof. Dr. Hakan Usta, sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Elif Çadırcı, Doç. Dr. Aydan Dağ, Doç. Dr. Tevfik Tamer Önder, sosyal bilimler alanında Dr. Öğr. Üyesi Selim Erdem Aytaç, Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Doç. Dr. Emre Selçuk, Dr. Öğr. Üyesi Gaye Soley aldı.

- TÜBA ödülleri

Bilimsel Telif Eser Programı (TESEP) kapsamında, Doç. Dr. Evren Küçük ve Fatma Betül Altıntaş mansiyona layık görülürken, Prof. Dr. Alp Can sağlık ve yaşam bilimleri alanında, Doç. Dr. Ersin Erdoğan ve Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan sosyal bilimler alanında ödül almaya hak kazandı.

Ar. Gör. Kübra Fettahoğlu, Fuat Sezgin Özel Ödülü'nün, Dr. Ömer Gezer Halil İnalcık Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödüllerini, doğa bilimleri alanında Doç. Dr. Serdar Akbayrak, Doç. Dr. Yaşar Akdoğan, Dr. Ghaith Makey, Dr. Korhan Özkan ve Doç. Dr. Rifat Onur Umucalılar, mühendislik bilimleri alanında Doç. Dr. Abdullah Aksu, Doç. Dr. Kamil Boratay Alıcı, Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Prof. Dr. Necip Atar, Dr. Ayşegül Doğan, Doç. Dr. Ozan Erdinç, Doç. Dr. Aysel Kantürk Figen, Prof. Dr. Yusuf Kaynak, Dr. Savaş Taşoğlu ve Doç. Dr. Hüseyin Cumhur Tekin, sağlık bilimleri alanında Uzman Dr. Güneş Güner, Doç. Dr. Zerrin Sezgin Bayındır ve Doç. Dr. Fatma Sezer Şenol Deniz, sosyal bilimler alanında Doç. Dr. Mustafa Oğuz Afacan, Dr. Muhammet Zahit Atçıl, Dr. Hasan Çolak, Dr. Eliza Gheorghe, Doç. Dr. Hulusi Kafalıgönül, Dr. Mert Moral, Dr. Betül Özbay, Doç. Dr. Ahmet Şensoy ve Dr. İhsan Efe Tokdemir aldı.

Kutup çalışmaları ödüllerinin de Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, Prof. Dr. Didem Özçimen, Doç. Dr. Burcu Özsoy ve Prof. Dr. Cengiz Yıldırım sahibi oldu.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerine sosyal ve beşeri bilimler kategorisinde Prof. Dr. Wael B. Hallaq, sağlık ve yaşam bilimleri kategorisinde Prof. Dr. Murat Günel, fen ve mühendislik Bilimleri kategorisinde Prof. Dr. Erik Jeppesen ile Prof. Dr. Okyay Kaynak layık görüldü.