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Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
 28 Ocak 2021 16:38
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Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.
Anadolu Ajansı
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