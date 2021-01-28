Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
|28 Ocak 2021 16:38
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