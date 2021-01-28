'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum'
|28 Ocak 2021 16:41
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadelerini kullandı.
"Okulumu çok özledim" diyen kuzularıma artık "çok haklısın" demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun. pic.twitter.com/e1dta8klIIZiya Selçuk (@ziyaselcuk) January 28, 2021
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