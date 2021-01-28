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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Van'dan 6 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu için gelen baba Eyüp Baran: "Oğlum gel. Senden başka kimsem yok"
 28 Ocak 2021 16:57
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 514. gününde sürüyor.

Van'dan 6 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Abdulalim için gelen baba Eyüp Baran da oturma eylemine dahil oldu.

Baran, bugüne kadar oğlundan hiç haber alamadığını, tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

"Oğlum 9 yaşında okula giderken PKK'lılar tarafından eline verilen patlayıcının patlamasıyla 5 parmağını kaybetti." diyen Baran, oğlunun sağ mı ölü mü olduğunu dahi bilmediğini belirtti.

Her yerde oğlunu aradığını anlatan Baran, "HDP destek veriyor. HDP olmasa çocukları nasıl götürecekler?" dedi.

Baran, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Oğlum gel. Senden başka kimsem yok. Devlete güven. Seni bekliyorum. Gece gündüz hep seni arıyorum. Ne olursun gel." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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