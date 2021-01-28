Kastamonu'nun Abana ilçesinde de vaka sayısı sıfırlandı
|28 Ocak 2021 17:20
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının kalmadığı bildirildi.
Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt genelinde alınan tedbirlerin ilçedeki koronavirüs tablosuna da olumlu yansıdığını söyledi.
Hafta başından bu yana ilçede pozitif vaka olmadığına işaret eden Seyhan, şöyle konuştu:
"Çok şükür, gerek devletimizin aldığı tedbirlerin gerekse ilçe bazındaki denetimlerimizin olumlu etkilerini gördük. Uzun bir aradan sonra ilçemizde Kovid-19 vakaları sıfırlandı. Bu süreçte, büyük özveriyle çalışan sağlık personeli ve filyasyon ekibine, emniyet, jandarma ve belediye zabıta ekiplerimize, kurallara riayet eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Kaymakam Seyhan, bu tablonun rehavete yol açmaması, vatandaşların sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik kurallarına eksiksiz uymaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.
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