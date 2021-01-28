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Kaçırılan geminin mürettebatıyla irtibat kuruldu
Boden Denizcilik: "Boden, 23 Ocak 2021'de Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur."
|28 Ocak 2021 17:16
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