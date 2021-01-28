2020'de en fazla altın alımını TCMB yaptı

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yayımladığı Altın Talep Eğilimleri raporuna göre, 2020'nin dördüncü çeyreğindeki altın talebi yıllık bazda yüzde 28 düşerek, tezgah üstü piyasalar hariç, 783,4 ton olarak gerçekleşirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası küresel talep düşüşüne rağmen 2020 yılında en fazla altın alımı yapan merkez bankası oldu.

Raporda, Kovid-19'un talepteki zayıflıkta büyük etkisi olduğunun altı çizilirken 2020 yılındaki talebin yüzde 14 düşüşle 3.759 ton olarak gerçekleştiği belirtildi. Böylece küresel finansal kriz sonrasındaki 2009 yılından bu yana ilk defa talep 4.000 tonun altına düştü.

Kovid-19'dan etkilenen teknoloji sektöründe de altın kullanımının 2020'de yüzde 7 düştüğüne değinen kurum, yıllık altın arzının yüzde 4 düşüş kaydederek 4.663 tona gerilediğini ve bunun 2013 yılından bu yana gerçekleşen en büyük düşüş olduğunu söyledi.

Altına dayalı fonlara 2020'de rekor giriş

Altına dayalı Borsa yatırım fonlarından dördüncü çeyrekte 130 ton çıkış yaşanmasına rağmen sene boyunca rekor girişler olduğunu belirten Dünya Altın Konseyi, 2020 yılında bu fonlardaki pozisyonların 877,1 ton arttığını vurguladı.

Rapora göre, rekor artışla beraber altına dayalı borsa yatırım fonlarındaki mevcutlar 3.751 tona ulaşırken pandemi sürecinde bu pozisyonlara 1.007 ton eklenmiş oldu. Fakat Kasım ayında aşı gelişmeleriyle beraber piyasa görünümünde yaşanan değişim, fonlardaki pozisyonlardan 130 ton altın çıkışına neden oldu.

Dünya Altın Konseyi, Türkiye'de külçe ya da sikke altına olan talebin 2020 yılında ikiye katlanarak rekor kırdığını belirtirken bu grup için yerel talebin 121 tona ulaştığını söylüyor.

2020'de TCMB altın alımında birinci

Rapordaki verilere göre, dünyadaki merkez bankaları 2020 yılında 273 ton altın alarak art arda 11'ci yılda da net alıcı oldu. Buna rağmen 2019 yılındaki 668 ton altın alımının yüzde 60 aşağısında kalan bankalar, dördüncü çeyrekte 44,8 ton altın aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, resmi altın rezervlerini 134,5 ton artırarak 2020 yılında en fazla altın alımı yapan merkez bankası olurken ikinci sıradaki Hindistan ise 38 tonla neredeyse Türkiye'nin üçte biri kadar altın alımı gerçekleştirdi.

TCMB'nin en büyük alıcı olmasına rağmen aynı zamanda 2020'nin ikinci yarısında en büyük satıcı konumunda bulunduğunu belirten Dünya Altın Konseyi, Eylül ve Kasım aylarında 36,3 ton altın satan TCMB'nin böylece Mayıs 2017'den bu yana en büyük aylık satışlarını gerçekleştirmiş olduğunu vurguladı.

2020'de yaşanan döngülerin 10 yıldan beri devam eden istikrarlı alım politikalarında bir bozulmaya neden olduğuna değinen kurum, buna rağmen 2021 yılında merkez bankalarının net alım eğiliminin devam edeceğini düşündüklerini söyledi.

Kaynak: Bloomberght