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'Devlet benim' diyen şahsı Erdoğan'a şikayet ettiler... Soylu da not aldı

Elazığlılar, kendilerini 'Devletin adamıyım' diyerek tehdit eden kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söylenenleri tek tek not aldı.
 28 Ocak 2021 17:47
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Elazığ depreminin 1'inci yıl dönümü nedeniyle kente giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne bir grup vatandaş geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracını durdurarak kendisiyle iletişim kuran Elazığlı vatandaşlar, bir şahsın tefecilik yaptığını öne sürerek şikayetlerini dile getirdi.

DANIŞMANLARINA SÖYLEDİ

Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sıddık E. isimli şahsın adını danışmanlarına verdi.

"BEN KÜLLİYE'NİN ADAMIYIM"

Konuşma sırasında kaydedilen videoda, vatandaşların Erdoğan'a, "Sıddık E. Muş'tan gelmiş. 'Devlet benim. Ben Külliye'nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım' diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. 'Ben Külliye ile görüşüyorum' diyor." ifadeleriyle durumu açıkladığı görüldü.

BAKAN SOYLU DA NOT ALDI

O anlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da not alması dikkatlerden kaçmadı.
Memurlar.Net
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