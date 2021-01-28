Polisin yayalarla sınavı
|28 Ocak 2021 18:04
|+Aa- Yazdır
Trafik ekipleri yaptıkları uygulamada 1 saat içinde yaya geçidini kullanmayan 5 kişiye ve yayalara yol vermeyen 1 sürücüye bin 372 TL para cezası uyguladı.
Uygulamada polisler, yaya ve sürücülere kurallara uymaları gerektiğini anlatırken zor anlar yaşadı. Vatandaşlardan bazıları yaya geçidini görmediğini iddia ederken Serdar Söğüt isimli bir vatandaşın savunması ise pes dedirtti. Söğüt, cezaya itiraz edeceğini belirterek, "Yaya geçidinde araçlar beni ezer. Kozan'da kimse yayalara yol vermiyor" dedi.
Yaya geçidini yanlış kullanan bir vatandaş ise "anons yapılması gerek" diyerek polise zor anlar yaşattı.
Polis ekipleri dakikalarca genç yayaya neden yaya geçidini kullanması gerektiğini anlatırken gencin ceza sonrası makbuzu yola fırlatıp kurallara ısrarla uymadan geçiş yapması pes dedirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'de ilk kez organik atıklardan elektrik enerjisi üretilecek
28 Ocak 2021 18:41
|Polislerin bayrak hassasiyeti yüreklere dokundu
28 Ocak 2021 17:56
|Kastamonu'nun Abana ilçesinde de vaka sayısı sıfırlandı
28 Ocak 2021 17:20
|Aizanoi Antik Kenti'nde 'Roma'nın sikke koleksiyonu' bulundu
27 Ocak 2021 18:39
|Konya'da şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu
27 Ocak 2021 18:37
|'Türkiye'nin Niagarası' eşsiz manzaralar sunuyor
27 Ocak 2021 17:24
|Fırtınada, sahile 60 metre mesafedeki balkonda balık bulundu
27 Ocak 2021 15:04
|Vali ile muhtar kar temizliği yaptı
27 Ocak 2021 14:51
|Dip dibe sosyal mesafesiz denetim
27 Ocak 2021 13:07
|5 çocuğun camide yangın tüpüyle tehlikeli oyunu
27 Ocak 2021 09:43