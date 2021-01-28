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Polisin yayalarla sınavı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Önce Yaya uygulamasında yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ve yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçenlere para cezası uygulandı.
 28 Ocak 2021 18:04
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Trafik ekipleri yaptıkları uygulamada 1 saat içinde yaya geçidini kullanmayan 5 kişiye ve yayalara yol vermeyen 1 sürücüye bin 372 TL para cezası uyguladı.

Uygulamada polisler, yaya ve sürücülere kurallara uymaları gerektiğini anlatırken zor anlar yaşadı. Vatandaşlardan bazıları yaya geçidini görmediğini iddia ederken Serdar Söğüt isimli bir vatandaşın savunması ise pes dedirtti. Söğüt, cezaya itiraz edeceğini belirterek, "Yaya geçidinde araçlar beni ezer. Kozan'da kimse yayalara yol vermiyor" dedi.

Yaya geçidini yanlış kullanan bir vatandaş ise "anons yapılması gerek" diyerek polise zor anlar yaşattı.

Polis ekipleri dakikalarca genç yayaya neden yaya geçidini kullanması gerektiğini anlatırken gencin ceza sonrası makbuzu yola fırlatıp kurallara ısrarla uymadan geçiş yapması pes dedirtti.
İhlas Haber Ajansı
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