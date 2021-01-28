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BioNTech-Pfizer: Mutasyon virüs için yeni bir aşı geliştirmeye ihtiyaç yok

BioNTech-Pfizer, Covid-19'a karşı geliştirilen "BNT162b2" aşısının Covid-19'un mutasyona uğramış yeni türüne karşı etkili olduğunu ve yeni bir aşı geliştirmeye ihtiyaç olmadığını açıkladı.
 28 Ocak 2021 18:47
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BioNTech-Pfizer: Mutasyon virüs için yeni bir aşı geliştirmeye ihtiyaç yok

BioNTech-Pfizer, Covid-19'a karşı geliştirilen "BNT162b2" aşısının Covid-19'un mutasyona uğramış yeni türüne karşı etkili olduğunu ve yeni bir aşı geliştirmeye ihtiyaç olmadığını açıkladı.

Mutasyona uğramış olan Covid-19'a dönük çalışmaların tamamlayarak kamuoyuna açıklama yapan BioNTech-Pfizer, Covid-19'a karşı geliştirdiği "BNT162b2" isimli aşısının Covid-19'un İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen yeni türüne karşı koruma sağladığını aktardı.

BioNTech-Pfizer, yapılan laboratuvar çalışmalarında aşının İngiltere ve Güney Afrika'daki yeni türlere karşı nötralize edici antikor tepkisini tetiklediğini tespit ettiklerini belirtti. Açıklamada, laboratuvar çalışmalarında elde edilen sonuçların cesaret verici olduğu ifade edilerek, ürettikleri aşının üzerinde muhtemel yeni türlere göre ayarlama yapabilecekleri kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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