1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı

Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.
 28 Ocak 2021 18:54
+Aa- Yazdır
Doğu bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı

Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu bölgelerinde görülecek kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar (15-45 santimetre) şeklinde olması öngörülüyor.

Buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da hava kirliliği 2020 yılında yüzde 10 azaldı
28 Ocak 2021 19:53		 Polis memuru ve öğretmen karı kocanın ölümüne çatıdan düşen buz neden olmuş
28 Ocak 2021 18:27
Uzaktan eğitimi fırsata çevirip ailesinin yardımıyla kaz çiftliği kurdu
28 Ocak 2021 17:27		 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri sahiplerini buldu
28 Ocak 2021 16:29
Koronavirüs vaka sayıları neden yeniden yükseliyor?
28 Ocak 2021 15:47		 'Hileyi tadarak anlamak çok zor'
28 Ocak 2021 15:15
Sosyal medyadaki o görüntülere uzmanlardan uyarı
28 Ocak 2021 15:12		 75 yaş vatandaşlar aşı için sağlık merkezlerinin yolunu tuttu
28 Ocak 2021 14:13
Türkiye, 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı
28 Ocak 2021 13:03		 Şehit kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na: Hastalığının farkında değil
28 Ocak 2021 12:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:25 - Toplam vaka sayısı 2,5 milyona yaklaştı20:23 - Şanlıurfa'da akrabalar taş ve sopalarla birbirilerine saldırdı20:20 - Ankara'da karla mücadele canlı yayında20:11 - Sosyal medya devleri haziranda rapor sunacak!19:53 - İstanbul'da hava kirliliği 2020 yılında yüzde 10 azaldı19:49 - 700 yıllık kilise müze olarak hizmet verecek
19:45 - İstanbul'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı19:44 - AB, Kovid-19 aşısı ihracatını sınırlandıracak19:40 - Belçika, eşcinsellik karşıtı Türk imamı sınırı dışı ediyor19:37 - Birlik Haber-Sen'in girişimleri ve PTT A.Ş.'nin desteğiyle PTT çalışanlarına aşı müjdesi19:29 - 506 ağacına zarar veren komşusunu, fotokapanla yakaladı19:25 - AYM'den yıkılan binanın sahibi için 'hak ihlali' kararı
19:23 - FETÖ'den gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı19:12 - 'Göğüs duvarı fizyoterapi cihazı' Kovid-19 hastalarına nefes oldu19:07 - 17 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı19:00 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'kadın cinayeti' açıklaması18:59 - 'Okulumu çok özledim' diyenlere 'çok haklısın' demek istemiyorum'
18:57 - Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel için çalışma yürütülüyor
Erdoğan sorusu ile gündeme gelen hocaya soruşturma
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Merkez Bankası Başkanı: Faiz indirimi için henüz erken
Yüz yüze eğitim için Bilim Kurulunun önerdiği tarih belli oldu
2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak
Uzman çavuşların sorunları çözülüyor
'Devlet benim' diyen şahsı Erdoğan'a şikayet ettiler... Soylu da not aldı
Felç kalan nişanlısını yanlız bırakmadı, sırtında taşıdı... Onunla evlendi
FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bob Ross 1
hayatında bir türlü olmayan şey 2
memurlar net üyeleri 4
sadece çıkarları için yaşayan insan 2
mbaye diagne 2
bugün sözlükteki yoğunluk 1
İnsan beyninin internete bağlanması 1
28.01.2021 khimki vs fenerbahçe maçı 1
üniversitenin final sınavında erdoğanlı ifade bulunması 3
the village Mark Baker 1
SON İLANLAR
Elbeyli Belediyesi 3 memur alacak-ilan iptal edildi
Esenköy Belediyesi geçici işçi alacak
Sorgun Belediyesi geçici işçi alacak
Sorgun Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 6 mühendis alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam