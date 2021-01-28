Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'kadın cinayeti' açıklaması
|28 Ocak 2021 19:00
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da, kaybolduktan 42 gün sonra ormanlık alanda ölü bulunan Arzu Aygün cinayetiyle ilgili, "Elbetteki davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için her daim Bakanlık olarak da bu süreci, hukuki ve adli süreci de takip edeceğiz." dedi.
Bakan Selçuk, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Arzu Aygün'ün katledilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Aygün'den bir süredir haber alınamadığını, daha sonra katledildiğinin ortaya çıktığını anlatan Selçuk, "Her daim hükümetlerimiz olarak kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğiz. Elbetteki davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için her daim Bakanlık olarak da bu süreci, hukuki ve adli süreci de takip edeceğiz." diye konuştu.
Selçuk, bunun son kadın cinayeti olmasını dileyerek, şunları kaydetti:
"Hiçbir kadınımız bir daha böyle hunharca katledilmesin. Bu farkındalıklarımızın artması gerekiyor. Kadın cinayetleri konusunda daha farkında olarak daha hassas olmamız gerekiyor. Bir kez daha Arzu kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu noktada gerek Bakanlığımız, gerek ilgili bakanlıklarımızla da kurumlar arası iş birliği içinde çalışmalarımızı sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum."
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