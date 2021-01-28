17 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
|28 Ocak 2021 19:07
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Şanlıurfa'da 17 yaşındaki Elif Bereket'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Hafız Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Bereket'e çarptıktan sonra kaçan sürücünün yakalanması için harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerinden aracın plakasını ve sürücünün kimliğini tespit etti.
Yürüttükleri çalışmalar sonucunda önce otomobili kırsaldaki Alibaba Mahallesi'nde bulan ekipler, daha sonra şüpheli Ali B'nin (25) Karaköprü ilçesinde başka bir otomobilde olduğunu tespit etti.
Aracı takibe alan ekipler, Ali B'yi araçtan inerken gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri de kazaya karışan otomobilde inceleme yaptı.
Emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Ali B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.
Merkez Karaköprü ilçesinde 26 Ocak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Bereket, bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansımıştı.
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